El Govern afirma que la decisió del TC "no altera" els plans per fer el referèndum el 2017

El Govern ha contestat contundent a la decisió del Tribunal Constitucional d'aquest dimarts d'anul·lar la resolució del debat de política general que fan referència al referèndum, estructures d'estat i procés constituent. La portaveu de l'executiu, Neus Munté, ha assegurat que la resolució de l'alt tribunal "no altera" els plans de la majoria parlamentària per celebrar el referèndum aquest 2017. D'aquesta manera el TC ha resolt ja l'incident d'execució que havia presentat el govern espanyol provinent de la sentència que anul·lava la resolució rupturista del 9 de novembre de 2015.

Segons Munté "no hi ha cap resolució de cap tribunal que pugui modificar" el full de ruta, ja que ha argumentat que el referèndum forma part d'un "plantejament sòlid i democràtic" de voler preguntar sobre la independència de Catalunya. El Govern assegura que la voluntat de fer un referèndum compta amb un "suport majoritari" entre la població catalana i que, per tant, les actuacions de l'executiu "obeiran" a la legalitat que emani del Parlament de Catalunya.

El Constitucional anul·la la resolució del referèndum del ParlamentLa consellera de la Presidència s'ha escudat en la llibertat d'expressió dels diputats i en el "debat lliure" per defensar la resolució de Junts pel Sí i la CUP en què s'avalava la via unilateral del referèndum, l'elaboració de la llei de transitorietat jurídica i l'organització de diverses comissions de seguiment del procés d'independència, així com la crida a observadors internacionals per fer la consulta.

Munté també ha volgut remarcar que aquesta resolució ja havia estat suspesa cautelarment per part del Tribunal Constitucional, a petició del govern espanyol, i que això no ha impedit al Govern seguir treballant pe fer el referèndum. Ha posat l'exemple de les dues reunions del Pacte Nacional pel Referèndum al Parlament.

L'executiu també ha expressat el seu suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa del Parlament que podrien incórrer en responsabilitats penals per haver permès el debat i la votació d'aquesta resolució. Seria el segon cas que s'obriria contra Forcadell, que ja està investigada per desobediència per haver permès el debat i votació de les conclusions sobre el procés constituent. Per a Munté, del debat i l'exercici parlamentari dels diputats no se'n poden derivar responsabilitats penals.

Avançar el referèndum?

Malgrat la nova decisió del Tribunal Constitucional, Munté no ha volgut parlar d'avançar el referèndum, tal com demana la CUP. La consellera de la Presidència ha assegurat que l'executiu es manté en el mateix calendari i ha recordat que el president, Carles Puigdemont, va fixar el límit de la segona quinzena de setembre per fer la consulta i que fins llavors hi ha temps per buscar l'acord amb l'estat o, si no hi ha pacte, fer-lo en el marc de la legalitat emanada del Parlament.