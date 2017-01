Neix Concòrdia Cívica, una plataforma contra el procés i el "nacionalisme excloent"

Agrupar totes aquelles organitzacions que estan en contra del procés, donar veu a les persones que no en tenen per culpa del " nacionalisme excloent" i defensar el " marc de dret, la democràcia, els drets cívics i la solidaritat" a Catalunya. Aquests són els objectius de la plataforma Concòrdia Cívica, que aquest dijous s'ha presentat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes.

La iniciativa, a la qual s'han adherit entitats com Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya o el Grup de Periodistes Pi i Margall, està impulsada per la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixes, que ha negat que la iniciativa neixi "contra algú". "No naixem com a anti res, sinó perquè Catalunya sigui com era abans de tota aquesta onada [el procés] que ens ha empetitit", ha dit, admetent: "No creiem que ens haguem de separar de la resta d'Espanya". En aquest sentit, ha defensat "la Catalunya real, oberta plural, moderna, que tingui presència a Europa i el mon" i "no estigui tancada en si mateixa".

Freixes ha assegurat que la plataforma neix "de baix a dalt" i que és totalment "transversal", sense cap "connotació partidista". "No som apèndix dels partits", ha dit, si bé ha reconegut que busquen el suport de les formacions que defensen "l'estat de dret, la democràcia, els drets humans i la solidaritat". La presentació oficial de la plataforma tindrà lloc aquest mateix dijous al vespre (19h) a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat, i Freixes ha confirmat que hi assistiran els líders de C's, Albert Rivera i Inés Arrimadas, i el cap de files del PP al Parlament, Xavier García Albiol. "I hi haurà moltes persones del PSC a l'acte", ha afegit.

"Podem arribar a ser com el Far West"

"Volem posar raó dins de les emocions", ha reivindicat la catedràtica, destacant que la plataforma ja porta un any preparant la seva presentació i que preveu fer sentir la seva veu en tots els àmbits a partir de projectes culturals, empresarials i actes a Catalunya, a la resta de l'Estat i per Europa. Un dels temes contra el que batallaran serà el referèndum que el Govern s'ha compromès a celebrar aquest 2017. " El referèndum no es farà perquè no hi ha marc legal per poder-lo fer", ha defensat Freixes, afegint que "un govern legítim no pot promoure un referèndum fora de la llei".



En cas contrari ha ironitzat, "podem arribar a ser com el Far West, on la llei és la que estableix el xèrif de torn". "La democràcia no existeix fora del marc legal", ha sentenciat, aclarint que " el problema no és ser independentista, que és molt legítim, si no voler-ho ser fora del marc legal". Freixes ha aprofitat per criticar que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no assistís a la Conferència de Presidents, un fet -ha dit- que deixa els catalans "desprotegits". "No podem ser fora dels mecanismes de presa de decisions".

Empresaris de Catalunya serà el 25 de gener al Parlament Europeu



En la presentació també hi han participat el president del Grup de Periodistes Pi i Margall, Sergio Fidalgo, i el d'Empresaris de Catalunya, Josep Bou. Aquest últim s'ha expressat amb contundència, deixant clar que "la independència no seria la solució sinó un problema" i alertant de les " pèrdues econòmiques" que tindria per a Catalunya sortir d'Espanya.

"No estem en contra de ningú sinó d' idees que separen, enfronten i fracturen", ha dit, en la línia de Freixes, lamentant que la "Catalunya unida, que remava junta i feia camí "hagi "desaparegut". " Catalunya està dividida en dues parts i això pot afectar profundament en l'economia". Bou no s'ha estat de defensar que amb la independència, per exemple, " no podríem pagar les pensions", i ha assegurat que amb el procés està augmentant tant la desinversió com la deslocalització a Catalunya. "Això ens preocupa als empresaris", ha dit.

I és aquesta preocupació la que Empresaris de Catalunya exposarà el dia 25 de gener en un acte al Parlament Europeu, només un dia després que el Puigdemont, Junqueras i Romeva hi defensin el referèndum. "No estem en contra del President, al qual respectem, però el camí que ha agafat no ens interessa als empresaris. Intentarem exposar lo bo que és el mercat espanyol per als empresaris catalans". Bou s'ha mostrat convençut que aquest 2017 "serà l'any del diàleg dins del marc constitucional, el respecte a les lleis i a les sentencies judicials. Aquest és el camí i no n'hi ha un altre", ha conclòs.