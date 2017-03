Nou cop a Rajoy: el Congrés inicia avui la revisió de la ‘llei mordassa’

Ni una setmana haurà passat abans que Mariano Rajoy hagi d’afrontar avui una nova derrota parlamentària. Cinc mesos després de l’inici de la legislatura, el Congrés comença a revertir les polèmiques reformes de la majoria absoluta del PP, i aquesta tarda posarà la primera pedra per introduir canvis en profunditat a la llei de seguretat ciutadana, popularment coneguda com a llei mordassa. La cambra debatrà la presa en consideració de dues proposicions de llei, una del PSOE i una altra del PNB. La primera suposa pràcticament una derogació de la norma, mentre que la segona -per la qual s’ha inclinat obertament el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido- en modifica només els articles més controvertits.

Mentre el PP ha convertit la reforma laboral en el vaixell insígnia de l’anterior legislatura, el govern de Mariano Rajoy té coll avall des de fa mig any que la llei mordassa hauria de ser una de les reformes -de la mateixa manera que la Lomce- que haurà d’acabar sacrificant pel bé de l’estabilitat de la legislatura. De fet, el Congrés ja va deixar clares les seves intencions a finals d’any amb l’aprovació d’una moció -amb el vot a favor de tots els partits menys del PP- en què instava el govern espanyol a derogar-la. Ara els populars confien que els socialistes acabin fent un pas enrere i finalment la llei de seguretat ciutadana només es retoqui.

Sigui com sigui, està previst que avui tirin endavant les dues proposicions de llei i que després cada partit s’encarregui de presentar les seves esmenes pertinents en una llarga tramitació parlamentària. Podem critica que la proposta del PSOE s’assembli molt a la llei Corcuera -pel nom del ministre que la va impulsar-, més coneguda com a llei de la puntada de peu a la porta i que en el seu moment (el 1992) ja va ser molt polèmica. El seu principal temor és que els socialistes acabin cedint i que finalment no es derogui tot el text o un dels punts més controvertits: les devolucions en calent -retorn immediat d’immigrants a la mateixa frontera-, que no es toquen en el text del PNB.

Reducció o anul·lació de multes

Rajoy està disposat a esmenar la llei de Jorge Fernández Díaz -que va entrar en vigor el gener del 2015-, però en cap cas a derogar-la. Té l’aval còmplice de Ciutadans, que s’inclina més pel text del PNB. Els populars encara no han anunciat el sentit del vot ni si al final s’abstindran en la votació de la proposició de llei dels nacionalistes bascos per mostrar voluntat de diàleg. La iniciativa proposa canvis en fins a 44 preceptes del text amb l’objectiu que sigui “més respectuós amb els drets fonamentals i les llibertats públiques”. Entre d’altres, planteja que deixi de ser una infracció greu (amb una multa de fins a 30.000 euros) l’ús no autoritzat d’imatges i dades personals o professionals de forces de seguretat, així com que deixi també de considerar-se una infracció greu manifestar-se davant del Congrés i que no calgui comunicar prèviament les manifestacions o reunions espontànies “sempre que no pertorbin la seguretat ciutadana”.

La proposta socialista, en canvi, s’inclina per prohibir totes aquestes infraccions i garantir la llibertat de reunió. També busquen eliminar la possibilitat que als periodistes se’ls impossibiliti enregistrar llocs públics o fins i tot que se’ls requisi el material o se’ls multi per fer-ho; així com impossibilitar que les forces de seguretat puguin gairebé despullar algú en un lloc públic per escorcollar-lo. És a dir, aquesta proposta implica tocar els punts més polèmics de la norma. Amb tot, avui arrenca un llarg debat parlamentari amb la incògnita de si finalment la llei mordassa caurà en desgràcia o simplement es reformarà temporalment -com es vol fer amb la Lomce- fins que el PP, Ciutadans i el PSOE consensuïn una nova llei integral.