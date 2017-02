Operació de la Guàrdia Civil a Catalunya contra el presumpte finançament irregular de CDC

La Guàrdia Civil ha iniciat aquest dijous al matí una operació contra el suposat finançament irregular de CDC. La Fiscalia Anticorrupció porta la investigació, dirigida pel jutjat d'instrucció 1 del Vendrell, i fonts properes a la investigació apunten que s'han detingut alts càrrecs de l'extingida formació política i també del port de Barcelona.

Aquest vespre, després de vint-i-quatre escorcolls i divuit detencions, han estat traslladats a les dependències de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona set d'ells. Entre els quals hi ha l'excoordinador de règim intern de CDC Francesc Sánchez, l'extresorer Andreu Viloca, l'extinent d'alcalde de CiU Antoni Vives i l'exnúmero dos d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell. També els empresaris Xavier Tauler (exconseller delegat de Copisa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) i el directiu de Pasquina S,A.

Fins a 18 detencions al llarg del dia

Segons han assegurat aquestes fonts a l'ARA, han estat detinguts el president del port, Sixte Cambra, que continua al despatx, l'ex tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives i l'ex alt càrrec de CDC Francesc Sánchez. Tant Vives com Sánchez han estat detinguts a casa seva. Els agents que han entrat abans de les 9 del matí a la casa de Vives, al barri de Sarrià, ho han fet acompanyats de d'un gos ensinistrat per detectar bitllets.

Els agents també han escorcollat aquest dijous al matí el domicili del director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, que entre el 2011 i el 2015 va ser gerent de l'Ajuntament de Barcelona durant el govern de Xavier Trias i abans havia estat a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durant el mandat de Jordi Hereu. Serrallonga ha estat detingut al seu domicili de Sant Cugat.

Com ja va passar en els escorcolls de les seus de CDC i de la fundació Catdem la tardor de 2015, l'extresorer de CDC Andreu Viloca ha estat detingut per la Guàrdia Civil. Fonts policials també confirmen la detenció de l'exdirector d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, a qui el vicepresident, Oriol Junqueras, va cessar del càrrec per la seva implicació en el cas 3%. La Generalitat s'ha personat com a acusació en la causa ja oberta contra ell.

Però no s'acaba aquí. La Guàrdia Civil també ha tornat a detenir el directiu de l'empresa Oproler Josep Maria Bassols, marit de la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'expresident català Artur Mas va fitxar com a comissionada de Transparència. Bassols, que ha estat traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, ja va ser detingut el 2015 en el marc d'una de les fases prèvies del "cas del 3%, acusat de pagar comissions a CDC.

En un comunicat, la Fiscalia Anticorrupció ha detallat que hi ha hagut 18 detencions en el marc de l'operació, per d elictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits polítics, blanqueig de capitals i malversació de diners públics. L'anomenada operació 'Pika' investiga possibles adjudicacions irregulars des del port de Barcelona, i les empreses públiques Infraestructures.cat i Bimsa a canvi de suposades donacions a la fundació de CDC.

Tot i que es tracta de detencions tècniques, que la mateixa policia acostuma a deixar sense efecte poques hores després si considera que no hi ha risc de fuga o destrucció de proves, fonts de CDC han confirmat que la policia s'ha emportat Sánchez cap al Vendrell, des d'on la Guàrdia Civil coordina la investigació del cas 3%. Fonts de l'institut armat no confirmen, però, aquesta versió.

Fonts del port han indicat a l'ARA que la policia judicial s'ha personat a les dependències de l'autoritat portuària només per demanar documents i informació. Durant l'operació, Sixte Cambra ha estat detingut i, com la resta d'implicats, queda a l'espera que el cridi el jutge per declarar. En un comunicat posterior, el port ha explicat que la policia judicial s'ha presentat a les oficines a les 9.30h i que, des d'aleshores, Cambra ha estat col·laborant i aportant tota la documentació requerida. " El port de Barcelona té la certesa que tots els procediments i expedients de licitació s'han fet sempre d'acord amb les legislació vigent i han estat sotmesos a tots els requeriments tècnics i jurídics", han destacat. La justícia sospita de les adjudicacions per a la construcció del dic est i per als accessos del port. La Guàrdia Civil ha estat dins les dependències del Port fins les 21.15. Després de l'escorcoll, Cambra ha denunciat que les diligències judicials “formen part d’una operació programada amb una clara intencionalitat política”.

El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo ha estat personalment a les oficines del World Trade Center, d'on ha sortit a mig matí.

L'operació d'avui parteix de l'escorcoll fet al despatx que Viloca tenia a CDC. Segons la fiscalia, , el tresorer seguia les adjudicacions i licitacions atorgades per institucions governades per CDC, ja fossin municipals, provincials o la Generalitat. " Viloca controlava de forma sistemàtica els pagaments que serien, de confirmar-se, suborns sota l'aparença de donacions a través de les seves fundacions vinculades: CatDem i Fòrum Barcelona. "Es van intervenir al despatx del senyor Viloca, a la seu de CDC, anuncis de licitacions que posteriorment eren adjudicades a empreses amb els representants de les quals es reunia prèviament i de qui es rebia donacions per a la Catdem", concreta la fiscalia.

El comunicat del TSJC explica que el jutjat d'instrucció 1 del Vendrell ha ordenat diversos escorcolls sol·licitats per la Fiscalia que es practiquen a 12 poblacions: Barcelona, Sant Cugat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga, Madrid i Majadahonda. A Berga, la Guàrdia Civil ha entrat abans de les 10 del matí a les oficines de l’empresa Pasquina S.A., segons informa la corresponsal de l'ARA Pilar Màrquez. Aquesta empresa, amb seu a la plaça dels Països Catalans, es dedica a l’obra pública i a la construcció de carreteres.

A més, la Guàrdia Civil també està escorcollant diverses empreses públiques, tant de la Generalitat com estatals: Infraestructures de la Generalitat, l'Autoritat Portuària i Barcelona d'Infraestructures Municipals. Agents de la Guàrdia Civil s'han personat també a la seu de Barcelona Infraestructures Municipals SA (Bimsa). La investigació se centra en l'adjudicació per 49,5 milions d'euros de les obres del túnel de les Glòries a una UTE formada per les empreses Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa i Comsa.

Des de l'Ajuntament de Barcelona, el segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, no ha descartat que hi hagi més registres i ha garantit que no tenien constància de les presumptes irregularitats a Bimsa. " Si hagués tingut sospites hagués estat el primer en dur-ho a la Fiscalia", ha explicat en roda de premsa. Collboni ha garantit que l'Ajuntament col·laborarà amb la justícia en tot el que necessiti. L'alcaldessa, Ada Colau, ha convocat a tots els grups municipals a les quatre de la tarda.

D'altra banda, fonts de la conselleria d'Economia confirmen que la policia ha escorcollat durant el matí el despatx de la directora de contractació d'Infraestructures de la Generalitat, Pilar Matesanz, que ocupa el càrrec des del 2011, tot i que treballa per a Infraestructures (abans Gisa) des del 1995.

Les detencions s'emmarquen en l'anomenat cas 3% i el suposat finançament irregular de CdC que investiga un jutge del Vendrell. El cas va néixer a l'Ajuntament de Torredembarra, durant la investigació de diverses adjudicacions d'obres presumptament irregulars, algunes a empreses de la dinastia d' empresaris Sumarroca. Estirant del fil, els investigadors van arribar a la Fundació CatDem i van intentar relacionar donacions a aquest ens amb l'adjudicació d'obra pública. A partir d'aquesta vinculació, van escorcollar també la seu de l'empresa pública Infraestructures.cat i la del partit, al carrer Còrsega de Barcelona, i van detenir el tresorer, Andreu Viloca, que va estar 14 dies en presó provisional. En va sortir quan el partit va pagar la fiança de 250.000 euros que el jutge li havia imposat.

Reaccions de CDC

Una de les primeres representants del PDECat a reaccionar ha estat l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, que ha conegut la notícia enmig de l'entrevista a l'ARA. "S'ha de veure el contingut, però és un mateix patró de conducta. Recorda el dia que presentàvem la candidatura de Junts pel Sí al passeig de Lluís Companys i, mentre celebràvem l'acte, estaven escorcollant la seu de CDC", ha recordat. Segons ella, "hi ha una coincidència en els patrons de conducta".