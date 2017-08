El PP creu que la llei del referèndum situa Catalunya "a mig camí entre Corea del Nord i Veneçuela"

El PP català ha tornat a carregar aquest dilluns contra els passos dels independentistes cap a l'1-O. El portaveu popular al Parlament, Alejandro Fernández, creu que la llei del referèndum situa Catalunya "a mig camí entre Corea del Nord i Veneçuela", tot i que ha admès que encara no coneixen tots els detalls de la normativa a través de la qual el Govern vol "instrumentalitzar" el referèndum.

En una entrevista a la cadena Cope recollida per Europa Press, Fernández també considera que la nova llei perfila una Catalunya "sense separació de poders". Això sí, el portaveu popular ha insistit que l'1 d'octubre no hi haurà referèndum "ni hi haurà urnes ni centres públics on poder votar" ni tampoc es repetirà un nou 9-N, però sí que s'haurà de veure "quina és la 'performance' alternativa" que faran els "pobles catalans", sobretot els "pobles d'interior". Una mobilització, segons Fernández, que està destinada "al fracàs" perquè no té "el suport" dels sectors de la societat "a les urbs".

Tot i que diferents veus de la CUP han dit públicament que el Govern ja disposa de les urnes i del cens per a l'1-O, el portaveu popular assegura que no els preocupa "gaire" i ha advertit que les investigacions estan a càrrec de les forces de seguretat per si hi hagués partides amagades "destinades a pagar tot això".