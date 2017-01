El PP acusa el Govern de "vulnerar els drets fonamentals" dels catalans i d'actuar amb "xenofòbia"

El PP espanyol també suca pa amb les paraules de l'exjutge Santiago Vidal, que va afirmar que el Govern tenia dades fiscals dels catalans obtingudes de manera il·legal. La qüestió ha estat un dels punts que més estona han ocupat a la reunió de l'executiva del partit, aquest dilluns, segons ha explicat el vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado.

"Volem donar suport a la iniciativa de Xavier Garcia Albiol per exigir la convocatòria d'un ple extraordinari perquè el Govern doni explicacions sobre les informacions escandaloses que s'estan coneixent", ha afirmat el portaveu, que ha instat el PSC a donar suport a aquesta petició de ple.

Casado ha anat apujant el to al llarg de la roda de premsa posterior a l'executiva i ha arribat a acusar de xenòfobs els polítics catalans: "Això ho hem vist moltes vegades al món: tatxar un comerç per com es retoli, o d'un cens de com es pensa, és totalitari i porta dins una xenofòbia del que no pensa com tu. Això és el que està fent en aquest moment algun irresponsable".

"El PP no en passarà ni una", ha dit Casado, que tot i així ha assegurat que la mà segueix estesa al diàleg. "Veiem informacions que apunten a la fallida de la gestió i a la corrupció sistèmica d'alguns partits catalans", ha afirmat per acusar els governants catalans d'estar intentant fer una "cortina de fum" amb el procés sobiranista.

El PP així, dona per fet que les paraules de Vidal són certes, i no dona credibilitat a la negació que n'ha fet la Generalitat. Segons el portaveu del PP, "hem passat que la Generalitat incompleix la llei a estar vulnerant drets fonamentals", perquè "balla al ritme de la música de la CUP".

Segons el diagnòsitc de Casado, la Generalitat s'entén més "amb els extremistes i populistes" que amb "la mà estesa del govern espanyol". "El PP seguirà vellant perqè aquest tius d'agressions als drets dels catalans no quedin impunes", ha asseverat Casado, que ha recordat que "no podem tolerar que com algun funcionari públic ja anunciava, que s'enviarà una carta perquè decideixin els contribuents en quin règim tributari volen tributar".

El portaveu popular també ha afirmat que seria "irresponsable" avançar les eleccions abans de l'estiu en cas que hi hagi inhabilitacions, com han apuntat alguns dirigents de la Generalitat. També ha tingut paraules Casado per als 'comuns', i en especial per a Ada Colau: "Hauran d'enfrontar-se a la realitat. Si a ells els sembla molt bé un referèndum contra l'Estat, ho hauran de pensar molt bé".

Casado tambe ha recordat la conferència de Puigdemont al Parlament Europeu i ha assegurat que va fer "el ridícul"