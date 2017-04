El PP respon Junqueras: "Una declaració d'independència és un cop d'estat"

L'endemà que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, avalés la via d'una declaració d'independència si l'Estat no acceptava el referèndum, l'oposició ja hi ha començat a sucar pa. El portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha qualificat de "cop d'estat" la pretensió de tirar endavant una declaració unilateral d'independència. "Ni és democràcia, ni és la revolució dels somriures, sinó que és un cop d'estat", ha etzibat, després d'assegurar que ho fan perquè "han perdut la raó".

El portaveu popular ha incidit en el fet que per molt que la firma de la convocatòria del referèndum fos col·legiada, l'última responsabilitat la tindrien "la consellera Borràs i el conseller Junqueras". Per Fernández, les declaracions de Junqueras s'emmarquen en "la divisió dels partits independentistes" i en aquest sentit, ha afirmat que cada cop es veu més clar que "mentre el PDECat es dessagna, Junqueras se'n va 'de rositas'".

El portaveu adjunt de C's, Fernando De Páramo, ha anat més enllà i ha assegurat que ahir a Junqueras "se li va escapar la veritat", perquè, segons ha dit, una declaració d'independència és el que "sempre ha defensat". "Ens ha intentat enganyar amb el referèndum, però la veritat és que sempre ha volgut declarar la independència", ha afirmat.

De totes maneres, a De Páramo no li han sorprès les declaracions de Junqueras, ja que considera que demostren que el Govern "no té cap full ni cap ruta" a seguir després d'haver iniciat el procés sobiranista. Així, el portaveu de C's, ha reiterat una vegada més que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoqui eleccions perquè els catalans decideixin entre "Junqueras o Arrimadas", tot i que per De Páramo, Catalunya està cada vegada més a prop de tenir un govern que "no estigui obsessionat per la independència".