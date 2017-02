El PP amenaça en portar al TC la modificació del reglament del Parlament que vol tirar endavant JxSí

La reforma del reglament del Parlament que vol tirar endavant Junts pel Sí per tal d'incloure una via exprés per tramitar la llei de desconnexió -tal com va avançar l'ARA- i que aquest dimarts la mesa ha admès a tràmit, ha portat les primeres crítiques dels grups de l'oposició. El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha advertit aquest dimarts que si finalment JxSí tira endavant la modificació del reglament de la cambra per accelerar el tràmit de la llei, activaran tots els mecanismes legals "oportuns" per frenar-la, com per exemple, presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.

Per Fernández, aquesta modificació suposaria "un altre cas de vulneració dels drets dels diputats", que ha recordat que en casos anteriors ho van portar al TC i els va donar la raó. El portaveu popular ha defensat aquest plantejament perquè consideren que aquesta modificació del reglament comporta "accelerar els mecanismes de tramitació de la llei d'una manera antidemocràtica", en referència a la llei de transitorietat. El portaveu popular ha qualificat "d'esperpent" la jugada "d'astúcia" que assegura que han preparat els diputats de JxSí i la CUP, a qui ha titllat de "trilers polítics" que estan intentant "enganyar la gent".

"El procés està donant els últims cops de cua". Fernández ha afirmat que el procés sobiranista està a les acaballes perquè té una "manca de majoria social, parlamentària i de recolzament internacional". Per això adverteix que no es poden utilitzar vies ràpides que comportin "saltar-se la democràcia".

Petició de reconsideració

PP i C's presentaran una petició de reconsideració perquè la mesa torni a valorar la decisió que ha pres aquest dimarts de modificar el reglament del Parlament. El portaveu adjunt de C's, Fernando de Páramo ha denunciat que els partits sobiranistes volen tenir "un estat propi per tenir un Parlament propi que els permeti tenir una justícia pròpia". De Páramo ha acusat la mesa del Parlament de protagonitzar "un altre 'show'" i ha acusat JxSí d'intentar "saltar-se el reglament".

El PSC i Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), per la seva banda, han explicat que encara han d'estudiar si ho presentaran, tot i que afirmen que tot apunta que també ho demanaran. Pel portaveu dels socialistes, Ferran Pedret, la reforma que es planteja "pot posar en perill els drets dels diputats" i ha explicat que els socialistes no veuen la necessitat de modificar el reglament. Pedret ha advertit que "no hi ha dreceres democràtiques" que serveixin per tirar endavant lleis com la de transitorietat jurídica.

Per a CSQP, el canvi que es planteja en el reglament del Parlament és una proposta "perillosa des del punt de vista democràtic", perquè permetria suprimir el debat i la capacitat dels grups de presentar esmenes a les lleis "si una majoria ho decideix". Com que JxSí i la CUP sumen majoria absoluta, els grups de l'oposició estan convençuts que intentaran tramitar les lleis de desconnexió sense "debat polític ni social". El seu portaveu a la cambra catalana, Joan Coscubiela, ha afirmat que "a cada astúcia per evitar el veto del govern espanyol, JxSí degrada el Parlament de Catalunya", i ha garantit que els 'comuns' no se sumaran a cap referèndum convocat a partir d'una llei tramitada sense debat parlamentari.

JxSí creu que la reforma "amplia els drets als grups"

El portaveu adjunt de JxSí al Parlament, Roger Torrent, ha considerat "sorprenent" que els grups parlamentaris s'hagin oposat frontalment al canvi en el reglament. "És una reforma que amplia drets als grups, també als de l'oposició. És una manera d'igualar els drets dels partits amb els del Govern", ha assenyalat, tot recordant que l'executiu ja pot optar per la via de la tramitació de les lleis per lectura única.

Torrent ha recordat que, en tot cas, serà el ple el que per majoria absoluta accepti o rebutgi la lectura única dels projectes. El portaveu de la formació sobiranista ha reconegut que les lleis de desconnexió podrien tramitar-se a través d'aquesta via exprés, però ha subratllat que, si s'accepta la reforma del reglament, també es podrà aplicar en molts altres casos.

La CUP ha preferit no fer cap comentari sobre aquest tema, tot i que fonts consultades han explicat a l'ARA que els cupaires es mostren especialment entusiasmats amb la proposta de reforma del reglament. La CUP ha plantejat a JxSí diverses vies per tramitar les lleis de desconnexió i cap passa per una modificació reglamentària. De fet, en públic, els anticapitalistes han defensat la via de la desobediència i han descartat que, com diu JxSí, es pugui passar "de la legalitat a la legalitat".