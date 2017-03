El PP posa traves al discurs de Puigdemont al Senat

El Govern no ho tindrà fàcil per reproduir a Madrid l’acte en defensa del referèndum que va fer a finals de gener a Brussel·les. La proposta de Carles Puigdemont de fer una conferència al Senat el 24 d’abril va topar ahir amb les primeres traves del PP, que, d’entrada, va decidir ajornar com a mínim una setmana la resposta a la petició del president de la Generalitat. El president de la cambra alta, Pío García-Escudero, va justificar que la mesa del Senat no estudiés ahir la proposta de Puigdemont perquè, tot i que va rebre la carta divendres, dilluns era festa a Madrid i no va poder superar a temps els tràmits per ser debatuda.

García-Escudero guanya així uns dies perquè el PP defineixi l’estratègia davant la proposta del Govern, que, com va avançar l’ARA, fa setmanes que estudiava la possibilitat de celebrar a Madrid un acte similar al que van protagonitzar Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, al Parlament Europeu. Ahir la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu català, Neus Munté, va defensar la “idoneïtat” que un acte d’aquestes característiques se celebri al Senat, i va desafiar el govern espanyol a demostrar que “el diàleg que es vol és realment diàleg i no una operació propagandística” facilitant la celebració de la conferència.

Dubtes també en el format

Mentre ajorna la presa de decisions, el PP prova també de condicionar el format de la compareixença. Així, tot i que en la seva carta Pugidemont demana que la conferència -titulada El referèndum català - es faci a l’antic saló de plens del Senat, el coordinador general del PP a Catalunya i senador, Xavier García Albiol, va proposar ahir al president de la Generalitat que canviï “el numeret” de la conferència per una compareixença formal davant la comissió general de comunitats autònomes de la cambra alta.

La proposta del dirigent popular -a la qual, va dir, el PP no s’oposaria- implicaria que, a diferència del que va passar a Brussel·les, Puigdemont no es limités només a fer una conferència sinó que també hi hauria torn per a les intervencions dels grups. Munté no hi va tancar la porta i va afirmar que el Govern estudiarà totes les vies “sempre que les explicacions de Puigdemont, Junqueras i Romeva no estiguin limitades des de cap punt de vista”. La decisió final sobre la conferència de Puigdemont la prendrà, però, la junta de portaveus del Senat. Ahir ni el PP ni el PSOE van voler avançar quin és el seu posicionament, mentre que la proposta del president de la Generalitat sí que va rebre suports de senadors del PDECat i ERC, així com d’Units Podem i el PNB.

Qui no va pronunciar-se ahir sobre la conferència de Puigdemont va ser el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que diumenge serà a l’Hospitalet de Llobregat per tancar el congrés del PP a Catalunya. Dimarts vinent tornarà al Principat per, segons va avançar La Razón, celebrar un acte amb empresaris en què podria anunciar una “forta” inversió per a Catalunya en matèria d’infraestructures. Aquestes dues serien les primeres visites a Catalunya des que va ser investit, a l’octubre. El Govern, tot i l’anomenada operació diàleg, ja va demostrar ahir el seu escepticisme sobre l’abast de la proposta de Rajoy: “Com més gran i més potent sigui l’anunci, més gran i més potent serà l’incompliment”, va sentenciar Munté.