El PP tornarà a plantejar una moció de censura a Badalona després de la reobertura del cas del 12-O

El PP de Badalona proposarà al grup municipal del PSC la celebració d'una reunió formal per explorar la possibilitat de presentar una moció de censura a la ciutat, després que l'Audiència de Barcelona hagi reobert el cas de desobediència del 12-O.

Aquesta serà la segona vegada en mig any que la moció de censura sobrevola sobre el consistori, després que PSC i PP s'ho plantegessin també l'endemà mateix del Dia de la Hispanitat. Llavors l'acord no va ser possible per les línies vermelles que uns i altres van fixar fins i tot abans d'intentar la negociació. El portaveu del PP a Badalona, Juan Fernández, ha demanat als socialistes "estar per sobre de les sigles i actuar amb responsabilitat" davant el que considera un fet "vergonyant" de mal ús de la institució a favor del procés independentista i d'"humiliació" als ciutadans.

La CUP ha criticat la decisió de l'Audiència Provincial de Barcelona de reobrir el cas del 12 d'octubre assegurant que és una prova que "no hi ha democràcia possible dins la justícia espanyola". El diputat Benet Salellas, en declaracions als periodistes, ha assegurat que la única via és la "ruptura" amb la legalitat espanyola.