El PP aconsella al sobiranisme negociar el referèndum al Congrés i no recollint unes firmes "que no van enlloc"

El PP de Catalunya carrega contra la recollida de firmes del Pacte Nacional pel Referèndum. El secretari general, Santi Rodríguez, ha assegurat que "és mentida" que la campanya serveixi per aconseguir la consulta acordada i l'ha relegat a un "acte simbòlic" que "no serveix absolutament de res". De fet, Rodríguez ha raonat que si de veritat el Govern vol pactar una votació amb la Moncloa, que vagi al Congrés a fer-ho.

"Es tractaria que anessin allà on resideix la sobirania nacional a dir que volen trencar la sobirania nacional", ha explicat en roda de premsa a la seu dels populars a Barcelona. El dirigent ha afegit que recollint firmes "no es va enlloc" i que "la via legal" és anar a les "Corts Generals". Tot i això, ha reconegut que el sobiranisme "ja ho va intentar" – hi van anar el 8 d'abril del 2014 Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera– i que, probablement, "es trobaran amb la negativa" dels diputats del Congrés. "Que hi vagin, que ho demanin i que acceptin democràticament el resultat", ha reblat Rodríguez.

El número dos de Xavier García Albiol ha criticat la iniciativa del Pacte perquè, assegura, ha intentat "envair" la Diada de Sant Jordi i l'ha "impregnat" de la petició de signatures. Una iniciativa que, segons Rodríguez, no gaudia de "garanties" democràtiques, pel fet que "sembla que Puigdemont va signar dues vegades: electrònicament i ahir presencialment".

En la mateixa línia, Rodríguez ha insistit a criticar "l'excés de politització" de la jornada per part del Govern, i ha lamentat les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el discurs institucional, on va recelar de la participació del govern espanyol en la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. El secretari general del partit ha advertit a l'executiu català "que es vagi acostumant a la presència" de Rajoy i el seu equip a Catalunya.

Dard a Ciutadans

Santi Rodríguez ha llançat un missatge enverinat al principal partit de l'oposició, Ciutadans (Cs), en relació amb la informació que publica 'La Vanguardia' que el partit taronja podria estar buscant el vot de l'antiga CDC que no advoca pel Procés. Rodríguez ha opinat que Cs és una formació "marxista", però ha matisat que no vinculada a Karl Marx, sinó a Grouxo Marx, perquè es fa seva la frase: "Aquests són els meus principis però si no t'agraden en tinc d'altres". El popular ha acusat Cs d'intentar "agradar a tothom" i ha considerat que el que acaba aconseguint és "enganyar a tothom", fins al punt que acabaran "buscant el votant d'ERC".

A més, Rodríguez també ha tingut paraules de disconformitat amb el candidat a la secretaria general del PSOE Pedro Sánchez – que va dir que Catalunya és una nació– a qui ha acusat d' "un dia creure una cosa i un altre dia, una altra". El dirigent popular ha situat les declaracions del socialista dins el marc de la campanya electoral interna del PSOE, a la recerca d'un electorat "més nacionalista del PSC" que ha dubtat que encara existeixi.

Finalment, Rodríguez també ha tingut paraules de "satisfacció" perquè "la radicalitat de Le Pen no hagi obtingut la primera plaça" a la primera volta de les eleccions franceses celebrades aquest diumenge. De la mateixa manera, ha celebrat que el candidat de l'esquerra Jean-Luc Mélenchon hagi quedat "relegat a la quarta posició". El popular ha subratllat que el "missatge" dels francesos és de "moderació" i que farà que s'imposi un candidat d'aquestes característiques com Emmanuel Macron.