"Sí o no?": El PSC acusa el Govern de promocionar el referèndum a través del registre de catalans a l'exterior

260x366 La campanya del Govern per promocionar el registre de catalans a l'exterior La campanya del Govern per promocionar el registre de catalans a l'exterior

"Sí o no?". Amb aquest provocatiu eslògan està basada la campanya publicitària per promocionar el registre de catalans a l'exterior. "Tens familiars o amics que viuen fora de Catalunya? Ja s'han inscrit al registre de catalans residents a l'exterior?", es pregunta la campanya. Actualment aquest registre creat el 2014 només té 4.000 catalans inscrits dels 280.000 que l'Idescat compta que viuen fora del país. L'ARA va explicar el novembre passat que aquest registre servirà de cens per al referèndum. Tot i això, aquest dilluns, el dia que es va presentar la targeta sanitària com a incentiu per fer créixer aquest registre, el conseller Raül Romeva va negar que serveixi també de cens. Malgrat la negativa del conseller, el joc amb el "sí o no?" de la campanya publicitària dona peu a la crítiques, que ja han arribat.

540x306 El portaveu parlamentari del PSC, Ferran Pedret. / MARC ROVIRA El portaveu parlamentari del PSC, Ferran Pedret. / MARC ROVIRA

Aquest dijous el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha demanat retirar aquesta campanya de la Generalitat: "La forma, el lema i el contingut ens ha cridat poderosament l'atenció. Demanem la retirada i redisseny de la campanya, de manera molt poc subtil està feta en clau de referèndum".

"La imatge gràfica i els lemes inciten a inscriure's per veure si serveix per participar en un referèndum", ha reiterat Pedret.