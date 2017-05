Guanyi qui guanyi diumenge el PSC serà culpable. Si s’imposa Pedro Sánchez serà gràcies als vots dels catalans, que d’aquesta manera hauran imposat a la resta de socialistes espanyols el seu candidat tot i ser un partit diferent. (“Quin error vam cometre confiant en Iceta!”, diran amargament Javier Fernández i els seus). Però si guanya Susana Díaz els catalans també seran culpables perquè hauran impedit una victòria folgada de l’andalusa i hauran introduït el verí de la divisió dins el cos del PSOE. Iceta somia en un resultat en què els afiliats catalans no votin diferent de la resta de socialistes espanyols i, sobretot, no decantin la balança. Però això és impossible. Perquè igual que passa amb el concert econòmic, els catalans són massa. Per això Iceta diumenge voldria ser basc.