El PSOE i el PSC, a un pas de la reconciliació

“Això acabarà com el 2013: molt de soroll per no res. D’aquí uns mesos els passarà l’enrabiada pel no a Rajoy i n’hi haurà prou amb uns petits retocs al protocol d’unitat”. Així s’expressaven fa dos mesos fonts pròximes a la direcció del PSC en plena crisi amb el PSOE per no haver acatat la disciplina de vot. El temporal ha amainat i, tal com pronosticaven els socialistes catalans, els dos partits estan a només un pas de la reconciliació. Avui es reuneixen per tercer cop els equips negociadors amb una proposta definitiva de consens sobre la taula. Fonts del PSC consultades per l’ARA asseguren que “l’acord ja està madur per tancar-lo” avui mateix, mentre que d’altres són més cauts i apunten a només un principi d’acord, a l’espera de tancar-ne els serrells al març.

Tant la gira diplomàtica del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per les diferents federacions del PSOE, com l’anunci de la candidatura de l’exlehendakari Patxi López de cara a les primàries han contribuït a tancar ràpid un acord conciliador. La gestora reclamava revisar el protocol d’unitat vigent des del 1978 per aconseguir més “simetria” entre els dos partits. S’havia arribat a plantejar fins i tot que els militants catalans no poguessin participar en l’elecció del pròxim secretari general del PSOE. Finalment la proposta que hi haurà aquest tarda sobre la taula -en una reunió sense convocatòria oficial-és que els 17.000 afiliats del PSC puguin votar a canvi d’inscriure’s en un nou cens de Ferraz.

Què aconsegueix la gestora, amb això? Fer un pas, amb mà esquerra, cap a una doble militància, a més de tenir xifres reals de quanta gent milita a Catalunya. El percentatge d’inscrits és clau per saber el nombre de delegats que es poden aportar al Congrés, així com també la representació en el comitè federal. Què comportarà aquest acord encara és una incògnita, però fonts del PSC asseguren que no suposarà grans canvis per a la vida orgànica del partit. També rebaixen la proposta de la gestora de poder incidir en la política d’aliances a Catalunya.

El nou front de les primàries

El pas cap a la reconciliació arriba en un moment en què el PSOE ja només pensa en les primàries. L’entorn de la presidenta andalusa, Susana Díaz, temia que tant Patxi López com el possible candidat Pedro Sánchez fessin servir la crisi de relacions com una arma en contra de la baronessa. A més, s’havia arribat a la conclusió que calia el vot dels militants del PSC per legitimar la seva elecció en les primàries.

El primer gran pas endavant per superar la crisi es va consumar ahir amb l’entrada de la històrica militant lleidatana Teresa Cunillera -molt propera a Iceta- a la gestora després de quatre mesos amb la cadira del PSC buida. El PSOE ho va celebrar. El segon pas és la invitació a diferents diputats i exdiputats catalans perquè participin en l’elaboració de la ponència política de cara al congrés federal. L’encarregat de coordinar-la, el diputat basc Eduardo Madina -que es va enfrontar a Sánchez en les primàries del 2014- ha trucat a la cap de files del PSC al Congrés, Meritxell Batet; a l’eurodiputat Javi López; al portaveu d’educació a la cambra, el filòsof Manuel Cruz; a l’exdiputat per Girona Àlex Sáez, i a l’exportaveu Francesc Vallès.

Els socialistes també van acabar fent les paus fa quatre anys quan el PSC va trencar la disciplina de vot per defensar el dret a decidir al Congrés. Es va crear una comissió de treball com l’actual que al final no va tocar el protocol d’unitat. Els catalans, però, van acabar renunciant llavors al sobiranisme, i, de la mateixa manera, les últimes setmanes Iceta ha carregat més fort contra el procés.