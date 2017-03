El Parlament manté el referèndum als pressupostos i rebutja les peticions de reconsideració de l'oposició

Dimecres que ve el Parlament aprovarà els pressupostos del Govern i refermarà el compromís amb el referèndum d'independència. La mesa ha desestimat aquest dijous les peticions de reconsideració de PSC i C's, que reclamaven que s'exclogués de la votació dels comptes qualsevol referència al referèndum, per complir amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Després d'escoltar la junta de portaveus, Junts pel Sí ha fet valer la seva majoria absoluta a la mesa per rebutjar les peticions de l'oposició, que volia suprimir dues esmenes concretes sobre el referèndum pactat.

CSQP n'ha presentat una i JxSí l'altra. El text de les dues és idèntic i reforça la via pactada, però mentre els comuns volen suprimir qualsevol referència al referèndum unilateral, la majoria independentista pretén recollir les dues opcions. En tot cas, el més probable és que la setmana que ve les dues esmenes quedin rebutjades pel ple, perquè ni CSQP votarà la de JxSí ni a la inversa. El referèndum unilateral, però, sí que es mantindrà als comptes gràcies a un acord entre JxSí i la CUP.

El CGE va dictaminar ara fa dues setmanes que la referència al referèndum que inclouen els pressupostos és inconstitucional, ja que la Generalitat no pot preveure una despesa per a la qual no té competències. "Els pressupostos no poden preveure, ni que sigui en forma condicional o potencial, disposicions normatives en relació amb competències o facultats que no li són pròpies", explica el dictamen. El text dels pressupostos que s'aprovarà la setmana que ve manté el redactat original i només suprimeix la referència a "la legalitat vigent" en el moment de la convocatòria.

També s'ha rebutjat la petició del PSC d'excloure del debat de pressupostos tres esmenes de C's a la llei d'acompanyament.

L'oposició critica la "manipulació" del sobiranisme

Els grups de l'oposició no han quedat gens satisfets de la decisió de la mesa, tot i que eren conscients que la majoria absoluta de JxSí a la mesa tombaria les peticions de reconsideració. Per al PP, aquest dijous al Parlament s'han viscut " dos episodis de manipulació" de la cambra per part del sobiranisme. D'una banda, la creació de la ponència per reformar el reglament i, de l'altra, l'aval a les esmenes sobre el referèndum. "El que intenten fer JxSí i la CUP és blanquejar a través de les esmenes una disposició addicional clarament inconstitucional", ha explicat el portaveu popular, Alejandro Fernández. El govern espanyol estudiarà si impulsa un recurs al Tribunal Constitucional.

Al seu torn, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha exigit a JxSí que respecti el dictamen del Consell de Garanties perquè sinó implicaria "perdre el respecte" al mateix Parlament, que és qui ha creat el Consell. "És molt important que ho fem", ha afirmat. Coscubiela lamenta que JxSí mantingui la referència al referèndum unilateral als pressupostos.

El PSC, ha estat més dur, i ha assegurat, en al·lusió a la reforma del reglament i a les esmenes als pressupostos, que "totes les iniciatives parlamentàries estan intoxicades pel procés". La portaveu socialista , Eva Granados ha recordat que el Consell diu que no es pot preveure una partida pressupostària pel referèndum perquè la Generalitat no té competències. "No és un qüestió semàntica", ha dit. Així, ha anunciat que els socialistes votaran en contra de totes les esmenes a la disposició addicional 31 sobre el referèndum.

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha sumat a les crítiques però ha admès que no li "sorprèn" que la Mesa es vulgui saltar el CGE i el TC. Tanmateix, ha anunciat que durant el ple de pressupostos advertiran que les esmenes incorren en inconscitucionalitat i que no s'haurien de votar. La qual cosa torna a posar en el punt de mira la Mesa del Parlament.

Els grups de l'oposició també mantenen diverses esmenes vives que es votaran la setmana que ve en el debat de pressupostos. Totes elles reclamen suprimir la disposició addicional 31, la que fa referència al "referèndum o referèndum".

S'admet la moció de la CUP

La mesa, en canvi, sí que ha acceptat admetre a tràmit una moció de la CUP sobre la judicialització de la política, que dimarts passat havia rebutjat per un problema de forma. Els cupaires han rectificat els punts problemàtics del document original i la mesa hi ha donat vistiplau. Enlloc de "reprovar" al ministre de Justícia, Rafael Catalá, ara es "constata" que Catalá "utilitza políticament el poder judicial en el conflicte democràtic contra Catalunya".

A més, ja no "s'insta el TC" a deixar de resoldre sobre qüestions del Parlament de Catalunya sinó que "s'insta el Govern a requerir al TC" que ho faci.