Patxi López demana "parar màquines" i dialogar per evitar el "xoc de trens" entre Catalunya i l'Estat

L'exlehendakari i precandidat a la secretaria general del PSOE, Patxi López, ha demanat aquest dimecres " parar màquines", "donar-nos un temps" i abordar un diàleg que ara és ja "obligat" per evitar el " xoc de trens" entre Catalunya i l'Estat. Ho ha fet en una conferència a la tribuna Primera Plana d''El Periódico', des d'on ha culpat els independentistes i el PP de les seves posicions "irresponsables".

"Davant l'evident xoc de trens, encara que no tinguem una solució immediata... parar les màquines. És un pacte per donar-nos temps. És un pacte per evitar el desastre. No plantejo decisions o renúncies. Només plantejo evitar la tragèdia. Parar les màquines i asseure'ns a parlar", ha clamat el candidat socialista a les primàries, i ha advertit al govern del PP que la "solució no és inhabilitar-ho tot".

També ha reclamat a l'executiu espanyol que renunciï "de manera immediata" a sol·licitar la suspensió cautelar de la norma d'un territori si aquesta no afecta drets i llibertats fonamentals. "No demano que es restringeixi el dret de l'administració central a recórrer davant el [Tribunal] Constitucional les normes dels territoris. Però el mecanisme, usat de forma sistemàtica per l'administració central de demanar la suspensió cautelar de tot, crea una evident indefensió als territoris i un més evident conflicte institucional", ha argumentat.

A més, López ha proposat crear un fons complementari de finançament autonòmic transitori o fer un repartiment més "transparent i objectiu" de dèficit entre administracions, entre altres mesures.

Contra les identitats "excloents" i les sobiranies "úniques"

El dirigent socialista ha constatat que a "Catalunya hi ha moltes Catalunyes" i, en aquest sentit, ha assenyalat que "no podem permetre que els independentistes s'arroguin la representació de tots". Segons López, és "anacrònic" parlar d' identitats "excloents" i sobiranies "úniques" al segle XXI, quan "vivim en un món d'identitats múltiples i de sobiranies compartides".

"Jo puc ser basc, espanyol i europeu en l'ordre i la proporció que em doni la gana, i prefereixo abans cedir sobirania a Europa per construir un continent diferent que convertir-me en una illa de sobirania exclusiva i excloent", ha esgrimit. Per això, ha defensat que Espanya és la "casa comuna" de tots els espanyols, "vinguin d'on vinguin".

Per als socialistes, ha recordat López, la situació de l'encaix de Catalunya passa per una reforma de la Constitució en sentit federal, i ha garantit que es deixaran "la pell" a buscar una "solució política i legal".

"El socialisme espanyol a Catalunya es diu PSC"

En clau PSOE, el precandidat a la secretaria general ha defensat que el pròxim líder del partit ha de ser-ho a temps complet i "no a mitja jornada", en un dard a la presidenta andalusa, Susana Díaz. López ha desgranat les motivacions que l'han portat a presentar la seva candidatura a les primàries del PSOE i ha detallat tot un decàleg de "compromisos". Entre els quals, ha dit, "dedicar tot el meu temps a la secretaria general" del PSOE.

López ha apel·lat a la unitat, a la col·laboració i a la complicitat de "tots els sectors" del PSOE per "acabar una vegada per sempre amb la divisió interna". En aquest sentit, ha assegurat que, si no guanya les primàries, es posarà "al servei" del nou secretari general per " treballar per la unitat".

L'exlehendakari ha començat la conferència, a la qual ha assistit el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, amb tota una declaració d'intencions en assegurar que "el socialisme espanyol a Catalunya es diu PSC", i s'ha mostrat procliu que els socialistes catalans adoptin les seves pròpies decisions de forma autònoma sobre possibles pactes postelectorals "si no incideixen en els principis bàsics" del socialisme. "Si el PSOE defensa una Espanya federal, evidentment tindrem un partit federal", ha argumentat, i ha demanat que no hi hagi " desconfiances" on no n'hi ha d'haver.