Sánchez, als militants del PSC: "Fins al minut 90 no s'acaba el partit i hem d'aconseguir més vots que avals"

"La pròxima setmana o la següent tornaré a Catalunya, però ja com a secretari general del Partit Socialista i per celebrar la victòria". Aquestes han estat les primeres paraules de Pedro Sánchez en el seu últim míting a Catalunya, celebrat aquest dijous a Viladecans. Davant d'un nombrós públic que corejava el seu nom i el seu lema de campanya ( "Sí és sí"), el candidat madrileny ha volgut agrair en una breu intervenció el suport majoritari que té entre la militància del PSC: " Gràcies, gracies i milers de gràcies", ha cridat un cop i un altre.

Sánchez ha demanat per últim cop el vot en un territori on previsiblement serà el clar guanyador de les primàries. "Fins al minut 90 no s'acaba el partit i hem d' aconseguir més vots que avals", ha dit, per prometre: "A partir del 22 de maig unirem el PSOE per vèncer a la dreta. L'enemic no està dins, esta fora i es diu dreta política i econòmica". L'exlíder del PSOE s'ha compromès a "rescatar el PSOE de la deriva que porta" i posar-lo " rumb a la Moncloa".

L'objectiu, ha afegit, és " rescatar el PSOE de l'abstenció al PP", un objectiu que passa en primer lloc per exigir la dimissió del president espanyol, Mariano Rajoy. "Per decència, que dimiteixi Rajoy, perquè durant 5 anys hem tingut president que ha retallat per la majoria i, quan ha arribat a Génova, barra lliure per a tots". L'exsecretari general ha estat molt contundent amb la corrupció: " Les dretes són líders en corrupció. A Catalunya, la mare superiora, a Madrid, [Ignacio] González". "Tots units el 22 de maig per derrotar a la dreta", ha conclòs, assegurant al mateix temps que en aquestes primàries es juga el futur l'esquerra espanyola.

Aquesta és la quarta visita de Sánchez a Catalunya com a candidat a les primàries del PSOE -una de les quals va ser per assistir a l'homenatge a Carme Chacón a Barcelona-, i en totes elles s'ha donat un bany de masses. Conscient del suport majoritari que té entre la militància del PSC, l'exsecretari general ha volgut les darreres setmanes refermar la seva hegemonia en territori català, on ha llançat missatges clars a favor de la plurinacionalitat d'Espanya i el respecte de l' autonomia dels socialistes catalans.

En l'acte d'aquest dijous, de fet, l'alcalde de Viladecans i coordinador de la campanya de Sánchez a Catalunya, Carlos Ruiz, ha donat les gràcies a l'exsecretari general per " pensar en Catalunya" i dir que Espanya és "plurinacional". Després de posar en valor la "credibilitat" del candidat, l'ha assenyalat com l'únic dels aspirants a liderar Ferraz capaç de fer que "el PSOE torni a ser el millor aliat de Catalunya". Les alcaldesses d'Esplugues de Llobregat i de Gavà, Pilar Ruiz i Raquel Sánchez, també han participat a l'acte en suport del madrileny.

L'equip de Pedro Sánchez confirma que l'objectiu de l'exlíder socialista ha estat " ratificar els seus números a Catalunya, i més "tenint en compte que és on Susana [Díaz] pot tenir vot ocult". "No crec que Díaz tregui més de 1.000 vots a Catalunya, però nosaltres hem d'aspirar al 80% dels suports", afirma un càrrec local favorable a Sánchez. Tal com ha recordat el candidat madrileny, ja va arrasar a Catalunya en la recollida d'avals, fent-se amb gairebé la meitat de firmes dels militants del PSC (6.058) i multiplicant per sis la xifra aconseguida per la seva principal rival (985).

Al mateix temps que tenia lloc l'acte de Sánchez a Viladecans, el diputat andalús del PSOE al Congrés José Andrés Torres Mora ha mantingut una xerrada amb militants del PSC a Sabadell, en un dels últims actes a Catalunya a favor de la 'baronessa' abans de les primàries d'aquest diumenge. L'últim cop que Díaz va visitar Catalunya en campanya va ser divendres passat en un acte a Mataró, on es va comprometre a " aixecar el PSOE per aixecar el PSC". I el 6 de maig, en un acte a Sant Boi de Llobregat, es va mostrar convençuda que els seus vots entre la militància del PSC seran "superiors" als avals que va obtenir.