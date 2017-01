Un sector de la Policia espanyola vincula el rei Joan Carles amb el cas Pujol, segons El Mundo

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Pujol, José de la Mata, ha incorporat noves peces en la seva investigació. Segons publica aquest dilluns el diari 'El Mundo', el magistrat s'ha fet amb notes informatives de la Policia, elaborades pel comissari José Manuel Villarejo, que revelen l'existència d'una negociació entre el CNI i la família Pujol.

L'objectiu d'aquestes converses era evitar, a canvi d'un tracte judicial favorable, que sorgissin informacions que vinculessin el rei emèrit amb el cas Gürtel: en concret que Joan Carles tindria diners en el número de compte 'Soleado' de Gürtel.

De fet, l'ARA ja va publicar el novembre, que Villarejo, en el marc de la seva declaració a Andorra en el cas BPA, havia dit que "alguns responsables del CNI negociaven amb el propi Pujol ajudar-lo a canvi que no es revelessin les relacions d'altes personalitats de l'Estat amb el compte Soleado, gestionada pel [financer de Rhone Gestión en Ginebra, Suïssa] Arturo Fasana".

Aquestes notes policials les hauria proporcionat a de la Mata per l'amo de l'agència de detectius de Método 3, la qual cosa trasllada per primer cop la guerra entre un sector de la policia i els serveis d'intel·ligència espanyols per primer cop a l'Audiència Nacional.