Puigdemont: "Davant el desafiament de l'estat d'excepció, construïm un estat excepcional"

L'estat espanyol té por de la modernitat, i això es demostra en el dictamen de la Comissió de Venècia sobre la reforma del Tribunal Constitucional i en la menció a l'estat d'excepció que el govern espanyol va fer en l'informe enviat al Consell Europeu. És l'exposició que ha fet aquesta tarda el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant el congrés de la JNC .



"Els hi surt de dintre, l'ànima que comença a verbalitzar conceptes com 'alarma', 'setge', i tot un seguit de coses que jo pensava que en el lèxic de la gestió dels estats moderns havien desaparegut", ha lamentat el president. La resposta de Puigdemont, la independència. " Davant el desafiament de l'estat d'excepció, ens disposem a construir un estat excepcional".



" Ens trobem en un Estat modernofòbic ", ha insistit Puigdemont, que creu que la Comissió de Venècia "s ' ha adonat de la modernofòbia de l'estat espanyol i els ha dit que per aquest camí no van bé". El dictamen recela de la reforma per dotar de la capacitat d' executar les sentències al tribunal. " La majoria de democràcies avançades no li atorguen", ha sentenciat Puigdemont.