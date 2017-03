Puigdemont i Junqueras demanen diàleg a Rajoy abans que "sigui massa tard", en una carta conjunta a 'El País'

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han publicat aquest diumenge una carta conjunta a 'El País' en què reclamen diàleg a Rajoy, una vegada més, per pactar un referèndum abans que "sigui massa tard". Els dos dirigents posen com a exemple, en el text, l'acord entre el Regne Unit i Escòcia per convocar la consulta: "Hi va haver acord perquè hi va haver voluntat política de convocar i permetre el referèndum. No es va deixar en mans de tribunals allò que es podia resoldre políticament".

En el text, Puigdemont i Junqueras donen a entendre la seva aposta per convocar el referèndum de manera unilateral si el govern espanyol no expressa la voluntat de negociar, que és, afirmen, el que "desitjarien". "Nosaltres ja estem asseguts a la taula del diàleg. Trigaran gaire els altres convidats?", es pregunten a la missiva. "És més: vindran? Quan sigui massa tard, si us plau, no ens mirin a nosaltres. Siguin, per una vegada, tan exigents, crítics i implacables com ho han estat amb nosaltres tots aquests anys", demanen.

"Fa temps que és l'hora de la política", conclouen, tot lamentant la judicialització del procés, que ja ha provocat les primeres inhabilitacions. Segons ells, la manca de voluntat a negociar el que defensa "el 80% de la ciutadania a Catalunya" provoca que l'Estat ja hagi "abandonat a tots els catalans, també als que no volen la independència, però estimen a Catalunya i pateixen, per tant, quan el seu país també pateix".