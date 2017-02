Puigdemont avisa els cònsols que el procés culmina el 2017 "amb un referèndum amb totes les garanties"

Els cònsols han d'estar preparats per a la culminació del procés. És el missatge que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat al cos consular radicat a Catalunya, format per un centenar de diplomàtics, en la recepció anual a la Generalitat. Si fa gairebé un any els anunciava que "se'ls girava feina" avui els ha explicat que els plans de la Generalitat segueixen endavant. "Ens hem proposat convertir-nos en un Estat independent. L'any passat els ho vaig anunciar, això culmina aquest 2017. Culmina un llarg procés de molts anys", ha asseverat Puigdemont, que creu que l'aposta per l'Estat propi ha de servir per reforçar la voluntat internacional de la Generalitat.

En el missatge, Puigdemont ha insistit que la via és fer un referèndum pactat amb l'Estat. Després de recordar que el dret a l'autodeterminació "és respectat per la majoria de països del món", el president ha lamentat que hi hag i "una negativa unilateral, obstinació tancada del Govern espanyol" que impedeix l'acord. " Les amenaces no ens faran replantejar l'aposta de milions de catalans, que demanen de forma pacífica i convivencial una urna on poder expressar-se". El referèndum, ha sentenciat Puigdemont, es farà passi el que passi, "com a molt tard al setembre" i "amb totes les garanties jurídiques".

Davant els diplomàtics, el president de la Generalitat ha destacat les dades econòmiques amb què Catalunya ha tancat l'any, posant especial èmfasi en l'atracció d'inversions. Davant l'afirmació que el procés fa fugir el capital, Puigdemont ha respost que Catalunya "lidera la creació d'empreses "de l'Estat. "A vostès els arriben informacions interessades que van en la línia contrària", els ha advertit.

La veu dels diplomàtics l'ha posat la degana dels cònsols a Barcelona, la peruana Franca Lorella Deza. Sense fer cap referència al procés, sí que ha apostat per Catalunya com una regió atractiva per inversió i ha celebrat que els catalans són gent "afable, cordial i solidària". "En la mesura que els ciutadans de Catalunya els vagi bé, als nostres representats els anirà bé".