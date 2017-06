Puigdemont reclama el compromís i la mobilització del món local per dur a terme el referèndum

Amb la data i la pregunta del referèndum a la butxaca, i coneixedor ja de la primera reacció més aviat tèbia per part de l'Estat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprès a la tarda la vida de partit. Ho ha fet inaugurant la convenció municipal que el PDECat celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar, un acte que ha aprofitat per reclamar la mobilització del món local de cara a la celebració del referèndum i en què ha considerat "imprescindible" el paper que hi pugui jugar la formació hereva de Convergència.

Davant d'un auditori ple de càrrecs electes locals del PDECat, Puigdemont ha reivindicat la necessitat de un procés constituent "de baix cap a dalt" -a diferència, ha dit, del que va passar a la Transició-. "Cal un món local actiu, mobilitzat i compromès que deixi la seva empremta en les bases fundacionals de la Catalunya en què volem que creixin els nostres fills", ha apuntat.

Com ha fet també abans la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, Puigdemont ha remarcat que l'anhel de la independència respon a la voluntat de fer "un país millor" que compti amb tothom, també amb aquelles persones que no creuen que sigui una bona idea que Catalunya esdevingui un estat independent. "Per ser el millor país l'hem de fer entre tots", ha continuat Puigdemont, que ha fet una crida a "allunyar-se dels països de pensament únic o dels que diuen que només és bo pensar allò que diuen la seva Constitució o les seves lleis".

Compromís del PDECat amb el referèndum

La convenció municipal del PDECat -el pas previ a començar a nomenar els candidats del partit a les eleccions municipals del 2019 que Pascal ha tornat ha considerar avui clau- ha acabat quedant en un segon terme un cop s'ha sabut que els catalans estan cridats a les urnes l'1 d'octubre per respondre si volen que Catalunya sigui un estat independent en forma de república.

Prova d'això és que la primera intervenció de la jornada, a càrrec de la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ha versat inicialment sobre el referèndum. Pascal ha agraït a Puigdemont que hagi fet un pas més, i ha avisat l'Estat que el sobiranisme no es deixarà "espantar" per les amenaces del govern espanyol. En aquest sentit, ha criticat que la fiscalia, de la mà del Tribunal de Comptes, demani investigar si l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau van malversar 5 milions d'euros el 9-N.

"Avui s'ha demostrat que anirem fins al final", ha continuat Pascal, que ha assegurat que el món local serà clau per a l'èxit del referèndum: "Si el món municipal és al peu del canó, això anirà molt bé", ha opinat. Conscient que entre les bases del partit hi ha sectors que veuen amb incomoditat que la pregunta del referèndum inclogui el segment "en forma de república", Pascal ha tret ferro a la qüestió i ha argumentat que el que realment es pregunta és si es vol que Catalunya sigui un país millor que gestioni millor els seus serveis.

Després de la intervenció de Pascal, l'alcalde de Mollerussa i diputat de Junts pel Sí, Marc Solsona, ha llegit el manifest amb què els càrrecs locals del PDECat han refermat el seu compromís amb el referèndum. "Ara és el moment de posar-nos dempeus, de continuar treballant sense por per assolir la independència i fer realitat el millor país", explica el manifest.