Puigdemont es reuneix amb l'exprimer ministre italià Romano Prodi per parlar del procés

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest dilluns a la tarda a Bolonya amb l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi. Durant la trobada, entre altres temes, s'ha abordat el procés català. El cap de l'executiu català es troba a ciutat italiana en el marc de la invitació de Catalunya i les Illes Balears com a convidades d'honor a la Fira del Llibre infantil i juvenil de Bolonya. Es tracta de la primera vegada que un país sense estat obté aquest rang oficial.

Puigdemont ha assegurat que el “gran interès” que ha mostrat Prodi en escoltar i preguntar sobre la realitat catalana demostra i referma "el mateix que va quedar clar en el meu viatge als Estats Units de la setmana passada; que fora de l’estat espanyol hi ha interès per saber el que està passant a Catalunya”. També ha posat en relleu que aquest reconeixement internacional “ajuda a explicar que el nostre és un moviment que no té cap tipus de base ètnica ni d’egoisme econòmic”.



En aquest sentit, i en referència a l’actitud que manté el govern espanyol, el president ha defensat que “qui té la responsabilitat d’emprendre solucions polítiques faria bé de seure’s a la taula i, com a mínim, fer les mateixes preguntes que fan els nostres interlocutors internacionals”.



Preguntat pels mitjans de comunicació sobre la importància de la participació de la cultura catalana en la Fira de Bolonya, el president ha remarcat que significa “un reconeixement de la nostra potència com a nació que basa una part important d’allò que vol ser en la cultura”.

Puigdemont va tornar divendres passat del seu viatge oficial als EUA. Durant l'estada, el president de la Generalitat va exposar el full de ruta del Govern al Center for European Studies de la Universitat de Harvard ( Cambridge). També va reunir-se a la Cambra de Representats, a Washington, amb diferents congressistes i, a Nova York, amb un exassessor del que fou president dels EUA Bill Clinton, entre altres.