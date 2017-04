Puigdemont promet als treballadors públics que el procés es farà amb "seriositat i tranquil·litat"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut enviar un "missatge de confiança i tranquil·litat" als treballadors públics en ple procés sobiranista. Segons l'ACN, en motiu de la Diada de Sant Jordi, Puigdemont ha enviat una carta als treballadors públics assegurant que el procés es durà a terme "a la manera catalana, de manera democràtica, seriosa, responsable i en positiu, i d'acord amb el mandat que els ciutadans ens van atorgar a les urnes".

En el text, Puigdemont afirma que Catalunya viu "un moment polític intens, no absent d'incerteses però alhora generador d'esperança i il·lusió", i que l'objectiu final és oferir a Catalunya "noves i majors oportunitats". El president de la Generalitat també aprofita per agrair la feina feta pels treballadors perquè l'administració de la Generalitat pugui complir "el seu màxim compromís d'estar al servei dels ciutadans i contribuir a construir un país més just i de més qualitat".

La missiva s'ha enviat un dia abans que el Govern protagonitzi un acte unitari per defensar el seu compromís en la celebració del referèndum. Un acte que arriba just una setmana després que afloressin discrepàncies entre el PDECat i ERC, primer per decidir qui encarrega les urnes pel referèndum, i després amb les gravacions del número dos del Partit Demòcrata, David Bonvehí; i setmanes després de conèixer les intencions de la Fiscalia de vigilar amb lupa tots els passos que tiri endavant el Govern en relació al procés sobiranista.