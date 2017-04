"Que es dissolguin i entreguin la 'pasta'": cassolada a la seu del PP de Madrid per la corrupció

Centenars de persones s'han aplegat aquest dimarts a la tarda davant de la seu estatal del PP, al carrer Génova de Madrid, per protestar per l'allau de casos de corrupció que han esclatat al voltant del partit que lidera Mariano Rajoy. "Que es dissolguin i entreguin la 'pasta'", resava la imatge de la convocatòria que ha circulat aquesta tarda per les xarxes. "El PP no és un partit. És una banda", reblava.

A crits de "traïdors, traïdors, dimissió" es van aglomerant els manifestants. Quatre furgons de polícia i agents cívics ja han encerclat la zona, protegida amb tanques metàl·liques, davant d'una convocatòria d'última hora que cada vegada aplega més gent.

La convocatòria s'ha fet a través de les xarxes socials i com explica una cambrera del bar just davant de la seu de Génova, no ha parat d'arribar gent amb cassoles i cartells improvisats des de quarts de nou del vespre. Els manifestants demanen la dimissió dels alts càrrecs del partit i la dissolució de de la mateixa organització amb cartells de "Fora" i "Dimissió".

Els missatges de convocatòria han estat repiulats per diversos moviments associats a Podem i també per líders de la formació lila, tot i que oficialment no hi ha sigles darrere de la convocatòria.

Me ha llegado esta convocatoria por varios sitios. Parece muy oportuna dada la ciénaga de corrupción PPoPPular que nos desayunamos cada día. pic.twitter.com/Gc6384gCuI — Pablo Echenique (@pnique) 24 de abril de 2017

Amb d'"El teu botí, la meva crisi", "Lladres" o "Fora", els manifestants han fet sonar les seves cassoles davant un desplegament de la policia nacional, i no havia estat comunicada a la delegació del govern espanyol a Madrid.