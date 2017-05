Quinze organitzacions internacionals es reuneixen a Catalunya per donar suport al dret d'autodeterminació

Una comitiva formada per 15 delegacions europees i de la riba sud-est de la Mediterrània han aterrat a Catalunya per participar en diferents actes a favor del referèndum i el dret d'autodeterminació. Convidada per la CUP, s'ha reunit aquest divendres al matí amb el conseller d'Afers Institucionals, Raül Romeva, al Palau de la Generalitat, i amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, on han abordat la qüestió de la consulta.

Els representants internacionals també han mantingut una trobada amb el grup parlamentari de la CUP i, més tard, es reuniran a Navàs amb diversos alcaldes cupaires, entre les quals, Montse Venturós, a qui li han reobert una causa judicial per haver penjat l'estelada al balcó de l'Ajuntament de Berga. A la tarda participaran a l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum al Palau de Congressos.

"És imprescindible la tasca d'internacionalització i la solidaritat amb altres moviments", ha subratllat Quim Arrufat, portaveu del secretariat nacional de la CUP, després que la comitiva sortís del despatx d'audiències de Forcadell. Segons l'exdiputat cupaire al Parlament, és rellevant que "entenguin què passa aquí i que hi donin suport", però també demostrar que el Procés és "una aportació al conjunt del debat europeu en un moment de replegament i tancament de fronteres contra la por". Per això, Arrufat, en un contacte informatiu amb els mitjans, ha assenyalat la voluntat d'"obrir urnes, processos constituents i fundar repúbliques democràtiques".

Tots aquests temes s'abordaran dissabte en una conferència internacional que la CUP ha preparat al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, on els convidats parlaran de diferents qüestions relacionades amb la sobirania dels pobles, el dret d'autodeterminació i la situació al continent europeu. La jornada acabarà amb un acte polític a les 18.00 h.

Euskadi, Alemanya, Islàndia o el Kurdistan

Entre les organitzacions participants hi ha Momentum, d'Anglaterra; Rise, d'Escòcia; Via Democràtica, del Marroc; el Partit Pirata, d'Islàndia; el BDS, de Palestina; el Razem,de Polònia; el Bloco de Esquerda, de Portugal; Dei Lenk, de Luxemburg; Antarsya, de Grècia; Die Linke i Interventionistiche Linke, d'Alemanya; HDP, del Kurdistan; Sortu, del País Basc; el Sinn Féin, d'Irlanda, i el Comitè Català de Suport al Rif o el SAT, d'Andalusia , entre altres.