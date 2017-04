Rabell recomana al Govern que es fixi en Turquia per saber com no s’ha de fer un referèndum

Les crítiques de bona part de la comunitat internacional al recent referèndum de Turquia han servit perquè el president del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), Lluís Rabell, hagi fet servir l’exemple turc com un avís al Govern. "Una consulta transcendent ha de revestir garanties perquè el seu resultat sigui vinculant, reconegut i efectiu", ha piulat aquest dimarts al seu compte de Twitter, en resposta a un missatge del portaveu de CSQP, Joan Coscubiela.

Més enllà dels dubtes sobre les garanties del referèndum d’autodeterminació que l’executiu s’ha compromès a organitzar en els propers mesos, el líder dels comuns al Parlament ha insistit en què no creu que la ciutadania acabi votant sobre la independència aquest 2017. "No hi ha cap campanya pel ‘sí’ a un referèndum que encara ningú gosa convocar: és la batalleta de la llufa de cara a unes autonòmiques".

Els comuns defensen un referèndum pactat amb l’Estat i, fins ara, s’han posicionat en contra d’una consulta unilateral. De fet, l’opinió dels seus dirigents al Parlament no ha variat des de fa uns mesos: estan convençuts que el procés sobiranista acabarà amb unes eleccions autonòmiques.