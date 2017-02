Rajoy: "La secessió és una amputació terrible i dolorosa que cap cirurgià podria salvar"

Confirmat el seu lideratge de ferro, exhibida la unitat i tancada l'escassa discussió ideològica i orgànica, Mariano Rajoy s'ha presentat aquest dissabte com a renovat president del PP en el congrés del partit marcant la línia que seguirà en els pròxims quatre anys i ha centrat bona part del seu discurs en Catalunya. En un exercici d'autoafirmació, el també president espanyol ha afirmat que no renuncia als seus valors: "Ser un partit espanyol, la igualtat dels espanyols, l'imperi de la llei i la fermesa de la lluita contra el terror", entre altres. Ho deia amb una gran bandera espanyola com a teló de fons.

El president espanyol ha acusat els dirigents catalans de voler "eliminar la sobirania nacional", i ho fan "saltant-se la llei a la torera". Rajoy ha afirmat que "tots els espanyols" tenen "dret a decidir" com volen que sigui el seu país. A més, ha afirmat que "no és possible cap negociació sobre el compliment de les lleis i de la Constitució": "És l'a, be, ce de la democràcia". "Un procés de secessió no és una poda amable, és una amputació terrible i dolorosa que cap cirurgià podria salvar", ha sentenciat.

"Un procés de secessió no és una poda amable, és una amputació terrible i dolorosa que cap cirurgià podria salvar" Mariano Rajoy President espanyol

Segons ell, cap responsable polític pot demanar al govern que incompleixi la llei, i ha acusat la Generalitat d'entendre aquesta postura, però ometre-la deliberadament. "Qui conegui la nostra història, els llaços afectius del què ens uneix, no pot deixar d'admetre que tot això del procés sobiranista és un disbarat", ha asseverat.

"No tractarem ni comerciarem sobre un procés que passa per sobre de la Constitució i atempta contra la unitat d'Espanya, la igualtat dels espanyols i la sobirania nacional", ha reblat. Tot i així, ha reiterat que té la mà estesa al diàleg sobre "molts temes sobre els quals tots necessitem dialogar" com ara les infraestructures, els problemes demogràfics. "No hem de deixar mai la cadira buida", ha recriminat, en referència a l'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la conferència de presidents.

"No tractarem ni comerciarem sobre un procés que passa per sobre de la Constitució" Mariano Rajoy President espanyol

Rajoy s'ha mostrat de nou refractari a acceptar "contractes d'adhesió" i no permetrà "la celebració d'un referèndum que trenca la nostra Constitució". Després, ha recordat a la "immensa majoria de catalans que se senten espanyols" i que "han sabut defensar la Catalunya en la que creuen" i que ha definit com "la proa d'Espanya" que "a tots els espanyols ens omple d'orgull". Després, ha acusat els dirigents catalans d'enganyar els catalans, perquè se'ls ha "ocultat" les conseqüències possibles de la independència: "la sortida de l'euro, de la Unió Europea, la impossibilitat de mantenir els serveis socials".

A més, ha fet una crida a buscar un nou esperit de "concòrdia interior que allunyi els extremismes", que segons ell posen en risc "el model econòmic i social de Catalunya.

Triomfalisme econòmic i pactes nacionals

El també president espanyol a fet un discurs triomfalista de la seva gestió econòmica, en la qual segons ell es va evitar el rescat -"ens vam rescatar nosaltres mateixos", ha dit-, i que es van fer uns "esforços" que van "valer la pena", perquè "Espanya té avui un futur". Tot i així, ha afirmat que la tasca està "incompleta", perquè l'ocupació és encara una prioritat, i cal arribar als 20 milions d'ocupats per fer sostenibles les finances de la Seguretat Social. Però ha assegurat que "anem pel bon camí", amb la promesa de crear "centenars de milers de llocs de treball" aquest mateix any.

540x306 Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal / EFE Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal / EFE

Tot i així, el president espanyol ha afirmat que "no serà fàcil", perquè "la nostra força ha disminuït", per la pèrdua de la majoria absoluta. "Necessitem ajuda, però no serà fàcil aconseguir-la", ha asseverat, abans de recordar que tenen un pacte amb Ciutadans i Coalició Canària, però que de "la resta de les formacions polítiques no en sabem res". Rajoy ha confiat que "s'imposi la sensatesa", perquè Espanya necessita "estabilitat i certesa", i per això el més important és que "el govern pugui governar". El president espanyol ha ofert "diàleg al servei d'Espanya" a l'oposició, però els ha exigit compromís a canvi de "concessions", sempre i quan no es "llenci per la borda" allò que s'ha fet bé en els últims anys.

Reformes intocables

"No podem desfer el que ja hem fet i fer la contrareforma de les reformes que han sigut la clau del nostre èxit", ha assegurat, fer-ho, segons ell, seria tant "com fer-nos la traveta a nosaltres mateixos". S'ha esforçat Rajoy en marcar els límits del seu diàleg: "Tot es pot millorar en aquesta vida, però no es pot suprimir el què funciona".

Rajoy ha enviat un missatge d'afecte i de defensa de la corona al rei Felip VI, i ha tingut un record per a Manuel Fraga, "un home clau en la nostra democràcia", i també ha citat amb "gratitud" José María Aznar, tot i l'enfrontament obert que mantenen i l'absència de l'expresident d'honor del partit en el congrés que es clausura aquest diumenge. "Els seus anys com a president són un orgull per al PP i els seus anys de govern són una herència de la qual ens hem beneficiat tots els espayols", ha dit, abans d'expressar el seu "record molt especial" a Rita Barberá.

La reelegida secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha agraït a Mariano Rajoy la confiança que li va fer, i s'ha marcat com a pròxim gran repte guanyar les eleccions autonòmiques i locals del 2019. Cospeda