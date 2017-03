Rajoy intenta aplacar els recels per les inversions a Catalunya i reitera que seguirà defensant la unitat d’Espanya

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres des de Malta –on assisteix al Congrés del PP Europeu- que les inversions que va prometre aquest dimarts per a Catalunya s’emmarquen en un augment de la capacitat d’actuació del seu executiu al conjunt de l’Estat espanyol, i ha reiterat que independentment de les inversions que pugui fer a Catalunya “seguirà defensant amb claredat meridiana la unitat d’Espanya, la sobirania nacional i la igualtat en drets i deures de tots els espanyols resideixin on resideixin”. Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta sobre el malestar que l’anunci d’inversions a Catalunya ha generat a altres territoris de l’Estat. Rajoy ha recordat que durant la seva presentació a Barcelona va deixar clar que el seu govern posarà en marxa més infraestructures “al conjunt d’Espanya i també a Catalunya”.

El govern espanyol reclama a la Generalitat "seure a treballar com més aviat millor" sobre Rodalies

Rajoy ha fet aquestes manifestacions després que –fruit de la conferència on va prometre 4.200 milions d’inversió a Catalunya fins el 2020- alguns territoris hagin reclamat al seu executiu que aclareixi la seva política de distribució d’inversió. El primer govern en fer-ho va ser la Junta d’Andalusia. El conseller d’Economia, Antonio Ramírez de Arellano, va demanar “garanties d’igualtat” i va qüestionar que el govern espanyol anunciï inversions a Catalunya i no plantegi, per exemple, un pla d’ocupació al seu territori.

Rajoy ha assegurat que va estar a Catalunya “com ha estat a altres bandes d’Espanya o bé anunciant infraestructures o anunciant algunes de les inversions que es faran”. “Ahir vaig explicar a Catalunya que un cop superada la crisi estem en condicions de fer i posar en marxa més infraestructures, i vaig dir al conjunt d’Espanya i també a Catalunya”. En aquest sentit ha recordat algunes de les inversions del seu executiu, com el Corredor Mediterrani que afecta “diverses comunitats autònomes”, així com l’Alta Velocitat a Galícia i el País Basc, a ciutats com Granada i Múrcia, i obres a Extremadura.

“En aquest moments estem a uns situació millor que fa cinc anys perquè l’economia s’ha anat recuperant i per tant podrem fer més coses, a Catalunya i a la resta d’Espanya”, ha dit. Ha volgut afegit que “és evident” que “el govern ha defensat i seguirà defensant amb meridiana claredat tres coses”: “ La unitat d’Espanya, la sobirania nacional i la igualtat en drets i deures de tots els espanyols resideixin on resideixin”.