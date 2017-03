Rosell, un dels investigats en el cas 3%, tenia feixos de bitllets de 500 euros dins la caixa forta que va donar a un amic

Dins la caixa forta que se li va confiscar a l'exdirector general d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, la Guàrdia Civil hi va trobar dos feixos de bitllets de 500 euros. Segons 'El Periódico', els diners estaven embolicats amb paper de diari i paper d'alumini, i dividits en grups de 10 bitllets de 500 cada un.

Un treballador de l'empresa pública va ser qui va portar a la policia la caixa forta amb quatre maletins perquè Rosell havia demanat que els hi guardés, segons va publicar l'ARA aquesta setmana. La caixa forta es va obrir l'octubre del 2015 al jutjat d'instrucció del Vendrell. Com que no hi havia codi, va caldre un manyà per obrir-la. A dins, s'hi van trobar 80.000 euros, però Rosell va dir en aquell moment que no hi tenia res a veure.

A través del sumari del cas, s'ha pogut saber que a part dels feixos de bitllets, els investigadors també van trobar un mitjó de color gris on hi havia amagat un rellotge Rolex i un altre rellotge de la marca Orient amb el nom i cognoms de l'investigat gravats al darrere. A la caixa forta també hi havia diversos CD-ROM i el disc 'The Rising', de Bruce Springsteen.