El propietari de l'empresa de neteja de Santa Coloma admet haver pagat 6.000 euros a Bartomeu Muñoz a canvi de l'adjudicació

Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, va demanar-li 6.000 euros -en tres sobres diferents- al propietari de l'empresa Limasa, Manuel Carrillo, a canvi de l'adjudicació del contracte de neteja de la ciutat. Així s'ha escoltat durant el judici del cas Pretòria a l' Audiència Nacional amb les converses gravades entre Muñoz i Carrillo del juliol del 2009 -l'adjudicació es va signar el setembre d'aquell any-, i ha admès el mateix empresari. L'exalcalde, però ahir ja va dir que no reconeixia les gravacions fetes per la policia.

A canvi d'aquesta confessió, la fiscalia ha pactat amb Carrillo que substitueix la petició de 3 anys de presó i 20.000 euros de multa per 6 mesos i 7.200 euros.

La fiscal ha fet escoltar a Carrillo la conversa gravada entre ell i l'exalcalde en què aquest darrer li confirma que li ha "arreglat" l'adjudicació -"Tu d’això ja no et preocupis més, no truquis a ningú per preguntar com està la cosa", li va dir- i a canvi li demana tres sobres amb diners que sumaven 6.000 euros, a més del patrocini d'un equip de futbol de la ciutat ( Rapid Santa Coloma de futbol sala) per 6.000 euros més.

Manuel Carrillo ho ha admès tot, i ha reconegut que amb tots els anys que ha tingut relacions empresarials amb l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, mai abans cap altre alcalde nin ningú li havia demanat diners a canvi de la renovació del contracte de neteja.

Bartomeu Muñoz, que avui ha respost les preguntes dels advocats defensors dels altres acusats i del seu advocat -ahir va respondre a la fiscalia-, respecte el cas Limasa ha recordat que actualment aquesta empresa segueix fent el servei de la neteja de Santa Coloma, i també es va prorrogar el contracte amb Núria Parlon d'alcaldessa.