El govern espanyol "convida" Puigdemont a dur una reforma constitucional al Congrés per fer el referèndum

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convidat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "debatre" la proposta de referèndum a les Corts de l'Estat. "El que permet el nostre ordenament és que davant dels representants dels espanyols es pugui debatre qualsevol proposta", afirmant que el govern espanyol "no pot" discutir la possibilitat de fer un referèndum a Catalunya.

Santamaría ha justificat la "invitació" per la conferència del president de la Generalitat prevista per a dilluns que ve a l'Ajuntament de Madrid, i a la qual no assistirà cap membre del govern espanyol.

Està previst que Puigdemont respongui aquesta mateixa tarda a l'oferiment , abans d'assistir a l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum.

Segons ha afirmat en el marc de la roda de premsa posterior al consell de ministres, seria en el "marc de les regles de la democràcia". A més, la vicepresidenta ha detallat que el reglament de les Corts estableixen mecanismes perquè la proposta sigui coneguda i "debatuda" per les Corts, i ha dit que té clars precedents.

La lògica de la vicepresidenta és que aquesta és l'única manera d'encabir una consulta que, segons el seu raonament, no té espai a l'actual marc constitucional. En altres paraules, repta el president català a assolir una majoria impossible al parlament espanyol per poder tirar endavant el referèndum acordat, prèvia reforma de la Constitució. "El senyor Puigdemont a d'enviar les seves propostes i respectar les regles de la democràcia i de la Constitució", ha asseverat.

"Com hem assenyalat en moltes ocasions, un referèndum d'autodeterminació no pot ser negociat pel govern, però a l'ordenament constitucional tot pot modificar-se", ha asseverat. "Si aconsegueix que el mecanisme del referèndum d'autodeterminació sigui constitucional, però per això ho han d'aprovar les Corts i el conjunt dels espanyols", aleshores es podria celebrar la consulta, ha dit. És a dir, no només caldria una majoria de dos terços de la cambra baixa, sinó també un referèndum a tots els espanyols per reformar la Constitució.