Santamaría dona credibilitat a Vidal i acusa la Generalitat de "vantar-se" de saltar-se la llei

El govern espanyol ha apujat el to contra la Generalitat pel cas Vidal. La vicepresidenta de l'executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, ha donat credibilitat aquest dissabte a les declaracions de l'exsenador d'ERC i ha acusat el Govern de "vantar-se" de saltar-se la llei. "El govern [espanyol] no permetrà que Catalunya sigui l'única veu dels que se salten la llei", ha advertit la també ministra d'Administracions Territorials durant un acte del PP a Logronyo per presentar les seves ponències política i territorial de cara el congrés del partit, previst per al segon cap de setmana de febrer.

Igual que va fer ahir el president espanyol, Mariano Rajoy, i el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha emmarcat les declaracions de Vidal en la deriva "extravagant" i "extremista" de l'independentista. "Es comença no complint les normes de convivència, la Constitució que van votar i de forma massiva els catalans; i s'acaba que un dia un senador del partit que forma part de la Generalitat es vanta que allà és possible saltar-se lliurement els drets individuals dels ciutadans perquè el més important és la visió que tenen ells", ha dit Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta espanyola acusa la Generalitat d'aïllacionista i de, a diferència del PP a Espanya, no representar la voluntat de tots els catalans. Creu que el Govern vol "supeditar la vida, els drets i les opinions i el benestar dels catalans a una idea única, tancada i individual del que ells consideren que és Catalunya".

El lema del pròxim congrés del PP és "España adelante!" -que conté dues faltes d'ortografia, tant la manca d'un signe d'exclamació com d'una coma-. Els populars defensen que són l'únic partit que defensa els drets de tots els espanyols en qualsevol territori i que "pensen molt en els drets de totes les regions".