Santamaría vol recuperar les institucions catalanes "deixant de veure la Generalitat com l'únic interlocutor possible"

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerat que la via per "recuperar les institucions catalanes", com va dir el president espanyol, Mariano Rajoy, aquest diumenge, sense recórrer a l'article 155 de la suspensió de l'autonomia és "deixant de veure la Generalitat com l'únic interlocutor possible". En una atenció als mitjans als passadissos del Congrés, Santamaría ha precisat que "hi ha molts governs a Catalunya: el de la nació, els municipals i moltes institucions que volen treballar per la centralitat".

D'aquesta manera el govern espanyol confirma la seva estratègia per canviar d'interlocutors a Catalunya que havia anat insinuant l'executiu, i que passa per incrementar l'agenda de contactes amb altres actors de la societat civil catalana deixant de banda l'executiu. Per això, ha avançat que continuaran les visites a Catalunya de membres de l'executiu central, i ha posat com a exemple la visita del secretari d'Estat per a l'Agenda Digital a la Mobile World Capital. "Nosaltres som una institució important a Catalunya i obrim el nostre marc a parlar amb les administracions que vulguin treballar per l'estabilitat i la moderació".

La vicepresidenta també ha valorat la nova sentència del Tribunal Constitucional que atura en cada pas que fa la Generalitat es torna a restaurar la legalitat" i ha considerat que "es demostra que l'obstinació dels polítics independentistes no porta enlloc i demostra que és moment de canviar les dinàmiques i apostar per l'incompliment de la llei".

"El govern treballa per fer complir les lleis i mirar que s'abandoni el model social radical que està imposant la CUP en connivència amb la Generalitat", ha explicat Santamaría.