EN DIRECTE: Silva denuncia que l'Estat viu en el "post-franquisme" i avisa de la manca d'independència del poder judicial

Tercera sessió de la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. Aquest dimarts a la tarda ha estat el torn de l'advocat i exjutge del cas Blesa Elpidio Silva, de l'advocat i membre del col·lectiu Drets, Agustí Carles, i del periodista Ernesto Ekaizer. Silva ha estat l'encarregat d'encetar la sessió posant en dubte la democràcia espanyola i la qualificat de "post-franquista". "No hi ha separació de poders, perquè el poder judicial depèn del Consell General del Poder Judicial, que és un òrgan eminentment polític", ha asseverat.

De fet, Silva ha estat contundent en tota la seva intervenció i ha afirmat que si la policia investiga alguna cosa -com podrien ser les investigacions que haurien ordenat els comissaris de la Policia Nacional per localitzar casos de corrupció que afectessin a líders sobiranistes- i no ho comunica a "l'autoritat judicial, ens situem fora de l'Estat de dret". I davant d'aquestes evidències, l'exjutge ha afirmat que el ministeri de l'Interior és qui "ha orquestrat" l'Operació Catalunya. La policia, ha dit, no pot treballar "al marge del poder judicial", perquè ha advertit que podria ser un detonant per tornar a "règims autoritaris".

540x306 L'advocat i exjutge del cas Blesa Epildio Silva durant la seva compareixença a la comissió sobre l'Operació Catalunya / MANOLO GARCÍA L'advocat i exjutge del cas Blesa Epildio Silva durant la seva compareixença a la comissió sobre l'Operació Catalunya / MANOLO GARCÍA

El diagnòstic de Silva, però, ha xocat amb les crítiques de la diputada del PP, Esperaza García, qui ha posat en valor, precisament, la separació de poders que hi ha a l'estat espanyol i l'ha acusat de tenir "animadversió cap al PP". Precisament, ha retret a Silva que vinculi el govern del PP amb el règim franquista, una vinculació que l'exjutge s'ha afanyat a justificar afirmant: "Tothom sap la història d'aquest partit".

A diferència dels populars, la resta de grups parlamentaris han agraït les explicacions de Silva, qui ha acabat la seva intervenció demanant a la fiscalia que investigui si aquesta trama per saber si és "un muntatge contra el govern espanyol". Per Silva, els "principals interessats" en aclarir els fets "haurien de ser el ministre de l'interior i el president Rajoy".

El trencament del pacte entre CiU i PP, el detonant

Quan el 2012, PP i CiU van trencar el seu pacte de Govern, això va ser "un daltabaix" i va ser el detonant que va desencadenar l'Operació Catalunya. Així ho ha exposat el jurista i membre del col·lectiu Drets, Agustí Carles, qui també ha posat en el punt d'inici de la presumpta conxorxa el fet que l'Estat conegués tots els noms dels que es van acollir a l'amnistia fiscal. El govern espanyol es va comprometre a no investigar les persones que s'hi van acollir, però per Carles, aquest fet podria haver estat el punt d'inici de les investigacions que "un grup de policies organitzats en una unitat d'intel·ligència no regulada" van dur a terme en el marc de l'Operació Catalunya i que van destapar la fortuna que els Pujol tenia a Andorra.

Aquesta tercera sessió de la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya al Parlament arriba just la setmana que al Congrés PP, Cs i PSOE han liquidat la comissió que estava creada a la cambra baixa i acabarà al 30 de juny. Precisament, el diputat de Catalunya Sí Que es Pot, Albano Dante Fachin, ha aprofitat la seva intervenció per retreure a populars, socialistes -que tampoc són presents a la comissió del Parlament- i als representants del partit taronja que n'hagin escurçat la durada al Congrés. La setmana passada va ser el torn dels periodistes de Público, Patricia López i Carlos Enrique Bayo, i del periodista de Crónica Global Carlos Quílez, i de l'exdiputat de la CUP i també periodista David Fernàndez.