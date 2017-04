Susana Díaz demana als militants del PSC que "passin pàgina" i votin a les primàries "pensant en el futur"

La presidenta andalusa i candidata a liderar el PSOE Susana Díaz ha demanat aquest dijous als militants del PSC que " passin pàgina" de cara a les primàries i votin "pensant en el present i el futur". En la seva primera visita a Catalunya com a aspirant a secretària general, Díaz s'ha erigit com "el vot de l'esperança i la il·lusió" just abans de reunir-se amb uns 250 seguidors seus del PSC a la seu del partit del carrer Nicaragua i ha afirmat: "Crec que seré la pròxima 'lideresa' del PSOE. N'estic convençuda".

Un dels objectius de la presidenta andalusa al llarg de les primàries és millorar la seva imatge entre la militància del PSC, majoritàriament favorable a Pedro Sánchez i encara dolguda per l'abstenció del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy, que comptava amb el suport de Díaz. En aquest sentit, el seu equip del PSC deixa clar que l'estratègia de campanya a Catalunya passarà per trencar tòpics sobre la seva figura, molt vinculada també a una visió centralista de l'Estat.

En relació amb el conflicte entre Catalunya i l'Estat, la 'baronessa' ha garantit que si és escollida secretària general, tant el PSOE com el PSC seran " molt actius" en la recerca de "la solució que mereixen tant els ciutadans de Catalunya com els del conjunt de l'Estat", una solució, ha afegit, que passa necessàriament pel " diàleg, la negociació i el pacte" enfront dels que "tenen la intenció de no moure's" i els que porten Catalunya al "precipici". En aquest sentit ha defensat la creació d'una comissió al Congrés per abordar el debat territorial.

Díaz mantindrà aquest vespre una discreta reunió amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també a la seu socialista. No farà cap acte públic i aquesta mateixa nit tornarà cap a Andalusia, però el 26 d'abril té previst celebrar un gran acte a Barcelona.

La 'baronessa', que compta amb el suport de socialistes catalans com Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, l'exministra Carme Chacón i el també exministre i exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat Celestino Corbacho, preveu fer actes de proximitat amb les bases del PSC en el seu camí cap a la secretaria general, ja sigui de manera presencial o a través de videoconferències. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el dirigent basc Eduardo Madina també faran campanya a favor seu a Catalunya, tal com va avançar l'ARA.