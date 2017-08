El TC notifica als membres de la mesa del Parlament la suspensió de la reforma del reglament

Dues funcionàries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'han personat aquest dimecres al Parlament per ordre del Tribunal Constitucional (TC) i han notificat personalment a tots els membres de la mesa la suspensió cautelar de la reforma del reglament amb la qual la majoria independentista de la cambra pretén tirar endavant la desconnexió exprés en un sol dia i en un debat sense esmenes.

El Constitucional adverteix als membres de la mesa del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió, acordada el 31 de juliol quan el tribunal va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol. La notificació arriba aquest dimecres perquè és el primer dia que es reuneix la mesa després de la pausa d'estiu.

El TC exigeix als membres de l'òrgan que s'abstinguin d'aprovar qualsevol acord que impliqui la tramitació d'una proposició de llei pel procediment de lectura única previst a l'impugnat article 135.2 del reglament. Aquest article estableix que es pugui aprovar per lectura única una proposta de llei a petició del grup parlamentari promotor.

En declaracions després de rebre la notificació, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha ironitzat que està esperant que també rebin notificacions les meses del Congrés i dels altres catorze parlaments autonòmics el reglament dels quals també incorpora el procediment de lectura única. En cas contrari, ha afegit, es demostrarà que "en aquest país hi ha parlaments de primera i de segona i es jutja les persones per les seves intencions i no pels seus fets". "En democràcia no és així", ha deixat clar Forcadell.

La mesa ha acordat per unanimitat presentar al·legacions al recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma del Parlament. Aquest mateix dimecres, precisament, l'alt tribunal es reuneix per resoldre el recurs de súplica que la Generalitat va presentar contra la suspensió de la reforma, aprovada al Parlament el 26 de juliol.