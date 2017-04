El TSJC també denega ajornar les declaracions de Corominas i Barrufet previstes pel 12 de maig

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tampoc accepta ajornar les declaracions de Lluís Corominas i Ramona Barrufet, vicepresident primer i secretària quarta de la Mesa del parlament, que estaven previstes pel 12 de maig. El tribunal ha desestimat la petició de les defenses. Ahir el TSJC ja va desestimar ajornar les declaracions de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó, previstes pel 8 de maig després de les peticions de les defenses.

El tribunal sí que ha canviat el dia de citació del secretari tercer i diputat de CSQP Joan Josep Nuet prevista pel 23 de maig i l'ha posposat pel 12 de juny a les 9h, segons indica en una nova providència.

Les defenses dels membres de la Mesa querellats havien demanat l'ajornament de les citacions al·legant incompatibilitats d'agenda i en la seva petició demanaven posposar les dates per garantir "un període suficient per a la preparació de la defensa" en base, segons apuntaven, "el Tribunal Europeu dels Drets Humans". Forcadell i Simó estan citades a declarar el 8 de maig, i les defenses al·legaven que entre la notificació i la data prevista hi ha "només set dies hàbils".