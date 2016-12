Tardà assegura que ERC sortiria del Govern si es canviés el referèndum per unes eleccions

Joan Tardà, portaveu d' ERC al Congrés, ha mostrat el seu convenciment que aquest 2017 el referèndum se celebrarà encara que no estigui acordat amb l'Estat. Tanmateix, Tardà ha advertit que ERC deixaria el Govern si finalment aquest decidís substituir el referèndum per unes eleccions autonòmiques.

En una entrevista a Efe, el republicà ha assegurat que el referèndum "no només es convocarà, sinó que també es farà", ja que considera que " no fer-lo seria il·legal, seria incomplir la llei fundacional de la nova República Catalana". Aquesta llei, més coneguda com la llei de transitorietat, és la que actualment preparen Junts pel Sí i la CUP al Parlament per desconnectar Catalunya del marc legal espanyol.

Sobre el paper d'ERC a l'executiu català, Tardà ha afirmat que la seva presència representa una garantia que el referèndum se celebrarà com a molt tard el setembre del 2017. " Mentre ERC estigui al Govern, cap independentista no ha de témer res, perquè el referèndum es farà i, com a màxim, tindrà lloc al setembre. Encara més, si no es convoqués, Esquerra ja no estaria en aquest govern" ha afegit.

Sobre el paper del PDECat, Tardà ha afirmat que els "dubtes" sobre la viabilitat d'una consulta no acordada amb l'Estat són "minoritaris" dins el partit. Tanmateix, ha dit que té "tota la confiança" en el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i en el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull.