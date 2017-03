Toc d'atenció al ministeri d'Exteriors per l'expulsió del cònsol de Letònia a Barcelona per penjar una estelada per la Diada

El passat 17 d'octubre l'estat espanyol va decidir retirar els càrrecs de cònsol honorari de Letònia a Barcelona, a Xavier Vinyals. Espanya li va retirar l’acreditació amb rang exequàtur, que li permetia exercir com a representant del país bàltic al territori espanyol per haver penjat una estelada per l'Onze de Setembre a la seu del consolat, cosa que ell nega (la va penjar a casa seva, que està just a sobre de la seu del consulat). A Vinyals, però, no li van comunicar els motius de l'expulsió i ara el mateix govern espanyol obliga al ministeri d'Afers Exteriors a fer-ho.

Segons ha pogut saber l'ARA, la comissió de transparència i bon govern del ministeri de Presidència ha dictat una resolució que obliga al ministeri a comunicar a Xavier Vinyals els motius que van conduir a la seva expulsió del cos diplomàtic. En aquell moment, les raons van ser comunicades a través d'una "nota verbal" del ministeri a l'ambaixada de Letònia a Madrid. Ara, la resolució, a la qual hi ha tingut accés aquest diari, fixa cinc dies al ministeri d'Afers Estrangers per fer pública la nota.

L'exclusió del cònsol de Letònia, un gest reservat a conflictes greusArran de la decisió del ministeri -en aquell moment pilotat per José Manuel García Margallo-, Vinyals va presentar un recurs a la comissió de transparència, que ha resolt a favor seu.

En aquesta nota, a banda d'obligar a Exteriors a explicar els motius de l'expulsió, també toca el crostó al ministeri per les filtracions que hi va haver al diari 'Abc' sobre la nota verbal d'Espanya a Letònia, expressada "entre cometes" a les pàgines d'aquest diari.