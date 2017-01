Xavier Trias i Salvador Esteve opten a presidir la comissió de qualitat democràtica del PDECat

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve són dos dels nou candidats a integrar la comissió de qualitat democràtica del Partit Demòcrata (PDECat). Els associats escolliran entre divendres i dissabte mitjançant una nova votació interna els cinc membres d'aquest organisme que, entre d'altres aspectes, s'haurà de pronunciar sobre el règim d'incompatibilitats de cinc membres de la direcció del partit.

Trias i Esteve formen part d'una candidatura conjunta que també compta amb Carles Agustí -del corrent Generació Lliberat-, Laia Sala de la JNC i Montserrat Morante. Més enllà d'aquesta candidatura conjunta, hi ha quatre persones que han presentat candidatura a títol individual. Són Miquel Obradó (regidor a Sant Just Desvern), Alba Espílez (alt càrrec de l'Institut Català de les Dones), Abel Llibre (JNC) i Josep Sillero. D'entre tots nou candidats, els cinc més votats seran els escollits per formar part d'aquest organisme, que presidirà aquell candidat que hagi rebut més vots.

La primera missió de la comissió qualitat democràtica serà emetre un informe la situació d'incompatibilitats de càrrecs que afecta a cinc membres de la direcció actual. Els alcaldes i diputats al Parlament Lluís Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet, la responsable de Coordinació Interdepartamental del Govern, Elsa Artadi; i la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté.

En el cas de Munté, ja ha anunciat la seva intenció de renunciar a l'escó al Parlament, però encara està per veure què fa la resta. En cas que vulguin mantenir els mateixos càrrecs que tenen actualment, hauran e demanar un informe a la comissió de qualitat democràtica i rebre el suport de tres cinquenes parts del Consell Nacional del partit que es celebrarà a finals de gener.

També s'escollirà la comissió econòmica

A més d'aquest organisme, els associats votaran també aquest cap de setmana els integrants de la comissió econòmica, tot i que en aquest cas ja se saben els noms de les cinc persones que l'integraran. Es tracta de Teresa Pitarch, directora de l'Institut Català de les Dones, afí a Germà Gordó i rival de Mercè Homs al lideratge del PDECat de Barcelona; Jordi Ferrés, advocat i economista, va ser tresorer a CDC de Sant Gervasi-Barcelona; Pau Villòria, secretari general de Cultura; David Martínez (JNC) i Miquel Puig, exdirector del Memorial Democràtic.