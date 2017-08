El TC rebutjarà demà el recurs de Catalunya per a la tramitació exprés del referèndum

El ple del Tribunal Constitucional (TC) rebutjarà demà el recurs que la Generalitat va presentar contra la suspensió de la reforma del reglament del Parlament per tramitar de forma exprés el referèndum de l'1 d'octubre.

Fonts de l'alt tribunal han informat a Efe que el ple se celebrarà a les 17.30 h per estudiar un sol assumpte, la resolució negativa a la pretensió de l'executiu català, la qual ve donada per la jurisprudència d'un acte referit a la consulta independentista del 9-N del 2014.

El TC va dir llavors, i ha reiterat en sentències posteriors, que els recursos contra providències d'admissió a tràmit, com aquest, només són admissibles si es refereixen al compliment de requisits processals, però no al fons de l'assumpte, segons les fonts.

El 31 de juliol el ple del TC va suspendre la reforma del reglament del Parlament amb la qual el Govern pretén tramitar de forma exprés el referèndum en admetre a tràmit el recurs presentat pel govern del PP. També va avisar els membres de la mesa del Parlament que l'aplicació d'aquesta reforma comportaria responsabilitats, fins i tot penals.

I quatre dies després, el 3 d'agost, el Govern va presentar un recurs de súplica perquè s'aixequés la suspensió, al·legant que s'havia produït un "abús de dret".

Durant la jornada de demà confluiran la decisió del ple del TC sobre Catalunya amb la primera reunió ordinària de la mesa del Parlament que obrirà el nou període de sessions de la cambra catalana, sense que en l'ordre del dia hi figuri l'admissió a tràmit de la llei del referèndum.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocat a les 10.00 h els membres de la mesa. L'ordre del dia de la reunió no inclou la proposició de llei que ha d'emparar el referèndum previst per a l'1 d'octubre, tot i que s'hi podria afegir a l'últim moment. Tampoc es descarta que el tràmit s'ajorni per a més endavant.