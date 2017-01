El Suprem eleva fins a 4 anys de presó les penes per l'assalt al centre Blanquerna la Diada del 2013

De vuit mesos de presó a gairebé quatre anys entre reixes. El Tribunal Suprem de Madrid ha decidit elevar a penes per als 14 ultres condemnats per l'assalt al centre cultural Blanquerna, la delegació de la Generalitat a Madrid, durant els actes de la Diada el 2014. El tribunal estima el recurs presentat per la Fiscalia, en contra de la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid el febrer passat. Considera que tots els ultres van actuar per motius de "discriminació ideològica" i que cal afegir-los aquest agreujant a la pena de presó. "El motiu impulsor de delicte o delictes comesos va ser la intolerància cap a la ideologia catalanista dels convocants de l'acte, fins al punt d'aconseguir impedir-lo", assenyala la sentència. A més, suprimeix l'atenuant de reparació del dany en el delicte de desordres públics per haver pagat una multa.

D'aquesta manera, la pena més alta és per a Juan Luis López, el militant de la Falange que es va encarar al llavors delegat del Govern a Madrid, Josep Maria Bosch (Unió), i durant el judici va defensar que l'atac havia "sortit prou bé", i qui haurà de complir quatre anys i dos mesos de presó per l'agreujant i també la "rellevància de la seva actuació". El segon que s'imposa a una major pena és Jesús Fernando Fernández, de fins a quatre anys i un mes per l'agreujant també per reincidència. La resta s'enfrontaran finalment a dos anys i deu mesos de presó.