Trillo dimiteix com ambaixador al Regne Unit

Federico Trillo ha dimitit com a ambaixador de Londres, segons ha transcendit després que ell mateix convoqués d'urgència els mitjans de comunicació. Després d el polèmic dictamen del Consell d'Estat, que advertia que la tragèdia del Iak-42 s'hagués pogut evitar, els partits polítics en bloc van demanar la dimissió immediata de Trillo. El govern espanyol va confirmar a principis de gener que seria rellevat del seu càrrec però va desvincular la decisió amb el dictamen del Consell d'Estat. Segons va dir, la decisió es va prendre perquè "toca", ja que tant ell com 70 diplomàtics més, estaven en funcions des de feia un any.

La pressió contra Trillo, que era ministre de Defensa durant l'accident del Iak-42 en el qual van morir 62 militars espanyols que tornaven de l'Afganistan, va continuar fins que aquest dijous 13 diplomàtics amb règim d'ambaixadors però ja jubilats han enviat una carta al ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, el cessament immediat de Trillo per "respecte a les famílies de les víctimes, als membres de los nostres Forces Armades i a la dignitat que exigeix el Servei Exterior de l'estat", segons informa El País.

Es desconeix si Trillo quedarà fora de la vida política o si passarà a ocupar un nou càrrec. Segons va explicar Trillo en una recent entrevista a la COPE, ell ja havia demanat "fa temps" abandonar l'ambaixada espanyola a Londres i voldria tornar a la seva plaça del Consell d'Estat.