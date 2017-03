Urkullu se solidaritza amb Mas, Ortega i Rigau: "La inhabilitació és la culminació d'un despropòsit"

La sentència del TSJC que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau és " la culminació d'un despropòsit". El lehendakari Iñigo Urkullu s'ha solidaritzat aquest dilluns amb tots tres en un missatge penjat al seu mur de Facebook en què fa extensiva la solidaritat al Govern i al conjunt de les institucions catalanes. "La judicialització de la política ni ha propiciat ni propiciarà una solució en una qüestió de naturalesa política", ha subratllat. Segons el president basc, "cap inhabilitació impedirà que el poble català pugui seguir expressant, en llibertat i de forma majoritària, les seves idees i aspiracions polítiques ni impedirà la demanda del poble català de poder decidir el seu futur".

Per això, Urkullu ha tornat a demanar a l'estat espanyol que "prengui consciència de la seva pròpia realitat plurinacional" i s'allunyi de "la via de la negació, la imposició i el recurs judicial permanent, que allunya qualsevol via de solució". El lehendakari està convençut que "urgeix" habilitar un apropament institucional i polític que faciliti el diàleg i la negociació.