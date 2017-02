Urtasun: “ICV haurà estat el pont entre dues hegemonies”

Els aniversaris són feliços però també nostàlgics . Els bons records venen al cap però ho fan acompanyats d’un sentiment agredolç: i és que ja no es tornaran a viure. Els 30 anys que aquest divendres ha celebrat ICV a la seu de CCOO desprenien aquesta sensació. I un dels motius és que difícilment viurà 30 anys més. “Vam néixer d’una confluència i anem cap a una altra confluència”, ha dit el portaveu de la formació, Ernest Urtasun.

ICV va néixer de la fusió del PSUC amb l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra i el Partit dels Comunistes de Catalunya i camina cap a la confluència amb Barcelona en Comú, EUiA, Podem i Equo. “Els llibres d’història diran que Iniciativa va ser el pont entre dues grans hegemonies: el PSUC i el nou subjecte polític”, ha dit Urtasun, que tenia set anys quan es va formar el partit. El jove portaveu va recordar que l’any 2010, durant el congrés que va celebrar la formació a Viladecans, “Dolors Camats i Joan Herrera van saber que era el moment d’obrir-se”. Segons Urtasun, és gràcies a aquella aposta que avui l’esquerra somnia en construir un partit guanyador a Catalunya. Urtasun ha avançat que el nou partit ha de ser “sobirà”, sense dependre de cap partit estatal, “però fraternal”. “Els peus a Catalunya però la mirada a l’Estat, a Europa i arreu”, ha conclòs.

Vells retrobaments

Com en la majoria d’aniversaris que se celebren, i com en tots els actes que organitza ICV, la trobada d’aquest divendres tenia un ambient familiar. Entre les més de 200 persones que han participat en l’aniversari hi havia Joan Saura, Imma Maiol, Lluís Rabell, Jaume Bosch, Dolors Camats i Jordi Guillot, alguns en actiu, altres ja jubilats. Saura també ha parlat des de la tarima i ho va fer per treure pit per alguns èxits dels ecosocialistes: “Hem estat en moltes institucions però no hi ha hagut ni un cas de corrupció”. Saura, que és una de les veus de l’experiència del partit, també s'ha referit al nou repte: “Ens hem de projectar cap a una confluència. Sé que això no és fàcil. Venim de cultures molt diferents. Però és imprescindible”. Saura ha reconegut que cal apostar per la nova política, però ha advertit que no es pot deixar de lluitar també “pel feminisme, per l’ecologisme i pel món del treball”. També ha advertit que “cal trepitjar la realitat” ja que es corre el risc de fer “plantejaments molt bonics que després no signifiquen res”.



A la confluència, Iniciativa ha d’aportar aquesta visió, segons Saura i també la de la “identitat”. Urtasun també ha volgut reivindicar una de les característiques del partit: “La manera ICV de fer política. Som un patit amable”.

L’aniversari ha durat una hora i quart. “Breu però intens”, deia una històrica militant a la sortida. Els més veterans del partit ja han anat plegant veles i ara és el torn de la generació que néixer quan ho feia ICV. Ells hauran de dur a terme allò que el partit va veure fa set anys.