“Si guanya el sí, hi haurà negociació amb l’Estat i la UE”

En quin moment està la Hisenda catalana?

S’estan esgotant totes les competències autonòmiques, cosa que potser s’hauria d’haver fet fa temps. Bàsicament, s’està fent una recaptació executiva i assumint amb mitjans propis la gestió de tots els impostos assignats de tot el territori.

¿Si guanya la independència, s’obrirà una fase de conflicte amb l’Estat per recaptar impostos?

Hi ha d’haver una negociació amb l’estat espanyol i la UE i estic convençut que serà així. La Generalitat deixarà clar quan les obligacions fiscals passen a l’administració catalana.

I si no hi ha negociació?

Seria absurd. Si passa serà durant molt poc temps.

Als ciutadans els arribaran instruccions contradictòries de la Generalitat i l’estat espanyol?

No necessàriament. No donem per descomptat que arribarem a aquest escenari de conflicte. Hi haurà abans una etapa de negociació. A més, la llei de transitorietat inclourà que la Generalitat defensarà jurídicament els contribuents davant de qui sigui.

Per què li convé negociar a l’Estat?

D’entrada, perdrà molts ingressos. Sobretot del sector públic. A la Generalitat hi treballen directament 250.000 persones i indirectament 400.000. I li serà complicada la via executiva amb l’oposició de l’hipotètic estat català.

Hi haurà ciutadans que decidiran seguir tributant a l’administració espanyola.

Tindran un deute amb la Generalitat, ja veurem com eludeixen el seu pagament. Se’ls farà una via executiva i hi haurà sancions. Confio que la gent reconeixerà el resultat del referèndum i, si guanya el sí, la proclamació de la independència.

El fet que no s’expliqui tot genera incertesa.

Hauríem de poder detallar el que s’està fent però tenim un estat opressor en contra que criminalitza qualsevol cosa que fem.