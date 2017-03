Xavier Trias es querella contra l'excomissari Eugenio Pino per calúmnies i injúries

L'exalcalde de Barcelona i portaveu del PDECat a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha presentat aquest dilluns 6 de març una querella criminal per delictes de calúmnies i injúries als jutjats de Plaça Castilla de Madrid contra l'excomissari Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional. L'excomissari va afirmar el passat 8 de febrer que Trias amagava un compte de la Unió de Bancs Suïssos (UBS) amb 12,9 milions d'euros, una informació desmentida per l'entitat bancària i per la mateixa direcció general de la Policia.

Trias ha explicat a l'ARA que va ordenar al seu advocat, Xavier Melero, que presentés aquesta querella tot just llegir les declaracions de Pino al diari 'El Mundo'. "El mateix diari que va publicar la falsedat el 28 d'octubre de 2014 i que va ser desmentida per la UBS ha difós un altre cop aquesta calúmnia, aquest cop en boca del comissari Pino", ha explicat Trias.

L'excomissari, involucrat a l'operació Catalunya contra dirigents independentistes catalans, responia així a la pregunta del periodista sobre si mantenia que la informació sobre Trias era bona: "Sí, seguim mantenint-ho, entre d'altres coses perquè la font ja ens havia donat coses bones. A més, hem tingut un intercanvi molt fructífer amb ella i és una font de tota credibilitat. Nosaltres vam rebre la informació, la UDEF era reticent i vam anar a Suïssa. Ens van ensenyar els 'pantallazos' i ens van deixar fotografiar-los. I hi ha diversos policies com a testimonis. Si després la Fiscalia considera que no és prou motiu, doncs bé...".

Encara que la UBS de Ginebra ha desmentit que Trias tingués un compte corrent en aquesta entitat, i a me´s que el número de compte publicat no es correspongui amb la numeració que fa servir aquest banc, entre les diligències que demana ara l'exalcalde hi ha, precisament, una comissió rogatòria internacional per tornar a confirmar el que ja va afirmar l'entitat el novembre de 2014.

La querella assenyala que els fets, amb publicitat, que li atribueix Pino a Trias suposen "que la imputació de delictes es concreta i conté tots els elements necessaris per la definir-los: Trias hauria acumulat una fortuna il·lícita de quasi 13 milions d'euros que hauria dipositat en un compte bancari a Suïssa". I afegeix: "Es tracta de fets inequívocament delictius que constituirien, com a mínim, delicte fiscal, blanqueig de capitals i, implícitament, diversos delictes contra l'Administració Pública, almenys un delicte de suborn o de tràfic d'influència".

En la querella es recorda que la Direcció General de Policia ja va informar sobre aquest fet en un altre procediment, a punt d'arribar al judici oral, que hi ha contra els periodistes de 'El mundo' que van publicar la informació. En aquest jutjat d'instrucció, el número 16 de Madrid, va entrar un informe policial que deia: "No existeix cap informe policial d'aquesta brigada en el que se li atribueixi a Xavier trias la titularitat del compte 7651162-3445954 en el banc suís UBS de Ginebra".

La defensa de Trias sol·licita al jutjat diligències per investigar la trama que es desprèn de les paraules de l'excomissari Pino. Entre les diligències, demana que "s'informi si el funcionari del Cos Nacional, inspector en cap José Ángel Fuentes Gago, va viatjar a Suïssa durant el 2014 i, en cas de ser així, indiqui en quines dates i la indentitat dels funcionaris que el van acompanyar. La informació interessa [a Trias] perquè Pino afirmava que, per sustentar la qualitat de la seva font, deia 'vam anar a Suïssa' i 'diversos policies com a testimonis'". I en el cas que Fuentes Gago no hagués viatjat a Suïssa, informin quins altres funcionaris de la Policia van poder fer aquell suposat viatge.

Fuentes Gago ha sigut una peça clau en l'operació Catalunya. Va ser cap de gabinet de la Direcció General Operativa. Va actuar com a vincle entre el que va ser director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso i el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Actualment és agregat d'Interior a la delegació diplomàtica a Holanda (La Haya).