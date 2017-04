Zaplana va dir-li a Ignacio González que no havia de patir amb el nou fiscal en cap d'Anticorrupció

L'operació policial que ha acabat avui amb la detenció de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i 11 persones més, a més dels registres a la seu del Canal d'Isabel II i altres empreses, porta teixint-se des de fa 2 anys. Per entrar a la teranyina, segons fonts judicials, s'han utilitzat diferents mitjans, entre els quals la gravació de trucades telefòniques.

Aquestes fonts asseguren a l'ARA que al gener, una comunicació entre Ignacio González i Eduardo Zaplana, exministre dels governs d'Aznar i expresident de la Generalitat Valenciana, va cridar l'atenció dels investigadors de la Guàrdia Civil.

González se sentia víctima del que qualifica d'operació per apartar-lo de la presidència a la comunitat de Madrid a les eleccions del maig del 2015, segons va explicar el mateix González. Aquesta operació va consistir a filtrar a principis de març del 2015 les gravacions d'una conversa que va mantenir amb dos comissaris, José Villarejo i Enrique García Castaño, sobre l'àtic de Marbella que havia adquirit. La conversa filtrada el 2015 s'havia produït el desembre del 2011, i el llavors vicepresident de la Comunitat de Madrid expressava la seva preocupació perquè sortís a la llum la compra de l'àtic a Marbella. Aquesta operació de compra és objecte d'una llarga i interminable investigació judicial.

González ha sigut molt crític amb la Fiscalia Anticorrupció, i precisament això és el que li diu en una conversa telefònica a Eduardo Zaplana, que treballa ara com a delegat a Europa de l'empresa Telefónica. La conversa gravada per la Guàrdia Civil està inclosa, amb totes les informacions, en una peça secreta de la investigació.

En sentir la queixa de González, Zaplana el tranquil·litza dient-li que el gener del 2017 Manuel Moix seria nomenat per al càrrec de fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, i que això suposaria un canvi perquè controlaria l'activitat d'aquesta fiscalia. En aquelles dates, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, encara no havia proposat formalment per a aquest càrrec Moix, que encara era fiscal a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. Moix s'ha mantingut pròxim al PP d'Esperanza Aguirre, ja que va ser fiscal en cap de la Fiscalia de Madrid, i més tard fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

Moix va presentar la seva candidatura al concurs per substituir Antonio Salinas a Anticorrupció, que es va jubilar, després de saber que si es presentava seria l'escollit. El resultat del concurs no ha de ser per força vinculant. Moix competia amb sis fiscals més per la mateixa plaça, tots de la mateixa Fiscalia Anticorrupció. Maza va convocar el Consell Fiscal per fer els nomenaments a la majoria de fiscalies el 22 de febrer.

Un dels fiscals de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) va aprofitar un moment de la llarga reunió del dit Consell Fiscal per parlar amb Maza i advertir-lo que el nomenament de Moix podia patir un fort desgast si transcendien les converses que Ignacio González havia mantingut amb Zaplana, i que formaven part de la peça secreta de la investigació a l'Audiència Nacional. Maza, però, va treure ferro al fet, encara que no va quedar clar si coneixia el contingut de la conversa o simplement ignorava de què es tractava.

Fonts consultades per l'ARA a la UPF han confirmat, després que aquest diari els informés dels fets, que els fiscals van estar parlant de la gravació de González-Zaplana per evitar el nomenament de Moix.