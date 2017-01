Zoido: “El procés posa els Mossos en una situació complicada”

La manifestació de dimarts, en què diversos sindicats minoritaris dels cossos policials i de seguretat de Catalunya van reclamar més “respecte institucional” per la seva feina, ha estat utilitzada pel govern espanyol com a arma llancívola contra l’independentisme. El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va atribuir ahir les protestes al procés sobiranista en argumentar que la situació política a Catalunya “està posant els agents en una situació complicada”.

En una entrevista a RNE, el titular d’Interior va recordar que els Mossos actuen de policia judicial a Catalunya i els va avisar que “cal ser respectuós amb el marc constitucional”. L’avís s’explica pel paper dels Mossos durant els últims mesos en les detencions de càrrecs electes independentistes, però també hi ha qui l’interpreta com un missatge per alertar el cos policial -sota la batuta del govern català- davant el pronòstic que en els pròxims mesos s’intensifiqui el xoc institucional entre la Generalitat i el govern de Mariano Rajoy.

Com reaccionarà l’Estat davant de la convocatòria del referèndum és una de les principals incògnites del procés. Entre les preocupacions del Govern hi ha que l’executiu espanyol decideixi prendre el control dels Mossos d’Esquadra a través de la llei de seguretat nacional. El fet que el Tribunal Constitucional avalés fa un mes aquesta llei -que obliga la Generalitat a aportar a un dispositiu pilotat pel govern espanyol, en cas d’una situació d’interès per a la seguretat nacional, els recursos humans i materials necessaris- inquieta el Govern, que hi veu una escletxa perquè l’Estat, interpretant el referèndum com un risc per a la seguretat nacional, intenti agafar el control de la policia catalana en el moment de la desconnexió.

En qualsevol cas, els sindicats que es van manifestar dimarts no van relacionar en cap cas la seva protesta amb el procés, sinó amb la reivindicació del “respecte institucional” que asseguren que no tenen del departament d’Interior de la Generalitat. En concret, van apuntar directament a la CUP, a qui van responsabilitzar de ser els instigadors d’un “assetjament constant a la policia”. Els convocants eren sindicats minoritaris dels Mossos (SPC, CAT i USPAC) i el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona (Sapol), juntament amb sindicats de la policia espanyola (Sipepol) i la Guàrdia Civil (ASIGC), entre d’altres.

Ahir la diputada de la CUP Mireia Vehí va comunicar al conseller d’Interior, Jordi Jané, que l’esquerra anticapitalista portarà davant el Síndic de Greuges i davant la Fiscalia contra Delictes d’Odi la manifestació de dimarts al centre de Barcelona.

Tot i els avisos, el ministre va admetre que havia de ser “prudent” perquè alguns dels convocants no eren de la competència del seu ministeri. Zoido va admetre que desconeixia “les interioritats” que van provocar la manifestació, però va avisar que si alguna institució “supera les seves competències l’estat de dret funcionarà, tant si es vol com si no es vol”.